Der erfolgreiche Berliner Unternehmer und Fondsinitiator hat kürzlich den BIT Global Crypto Leaders lanciert. Bitcoin & Co. erfreuen sich seit Monaten hoher Kurssteigerungen.Erster Krypto-Fonds für Privatanleger in DeutschlandJan Beckers hat sich als Unternehmensgründers und Investor bereits einen großen Namen machen können. Seit der Gründung von BIT Capital vor drei Jahren konzentriert er sich auf den Kapitalmarkt und setzt mit seinem Techfonds Global Internet Leaders 30 R (ISIN: DE000A2N8127) international Maßstäbe. Nun hat Beckers (links im Bild) einen weiteren Fonds lanciert: BIT Global Crypto Leaders (ISIN: DE000A3CNGM3). Wie es vom Unternehmen heißt, richtet sich der Fokus des Aktienfonds dabei auf Krypto-Währungen und auf börsennotierte Unternehmen, die von Krypto-Technologien profitieren. Privatanleger haben demnach in Deutschland erstmals die Möglichkeit, einen Zugang zu diesem Marktsegment auf Fondsbasis zu bekommen. Der Zeitpunkt scheint richtig gewählt - nach massiven Kurssteigerungen von Bitcoin & Co. in den letzten Monaten gab es kürzlich weitere positive Marktsignale: "Dieses Jahr haben Decentralised Finance und NFTs (Non Fungible Tokens) bewiesen, dass die ersten Anwendungsfälle jetzt reif sind für den Massenmarkt", so der Portfoliomanager Ha Duong zum Branchenmagazin Das Investment. Der Krypto-Spezialist gibt an, mit einem Team seit 2015 in Kryptowerte zu investieren. Beim BIT Global Crypto Leaders besteht das Portfolio aus 35 Unternehmen, ausgewählte Krypto-Währungen und Krypto-Assets. Um den regulatorischen Vorgaben für UCITS-Fonds zu entsprechen, haben Krypto-Assets eine Gewichtung von maximal zehn Prozent. "Unser Team sucht ständig Krypto-Assets und Unternehmen, die ihre Anlaufphase erfolgreich hinter sich haben und bereits Millionen Nutzer weltweit gewinnen. Wir fokussieren uns auf die Auswahl der nächsten Gewinner", so Jan Beckers, CIO und Gründer von BIT Capital.

