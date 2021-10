DJ Linde zahlt auch für das vierte Quartal 1,06 Dollar Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Aktionäre des Industriegasekonzerns Linde sollen auch im vierten Quartal eine Dividende von 1,06 US-Dollar je Aktie bekommen - so viel wie schon in den ersten drei Quartalen. Eine entsprechende Entscheidung fällte jetzt das Board of Directors, wie die Gesellschaft im britischen Guildford mitteilte. Gezahlt werde die Dividende am 17. Dezember allen Aktionären vom 3. Dezember.

Linde wird die Ergebnisse für das dritte Quartal an diesem Donnerstag veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 11:42 ET (15:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.