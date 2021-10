Der DAX hat sich am Montag weiter nach oben gearbeitet. Im späten Handel kletterte der deutsche Leitindex bis auf rund 15.619 Punkte, fiel dann zum Schluss aber wieder mit plus 0,36 Prozent auf 15.599,23 Punkte knapp unter die umkämpfte 15.600er-Marke. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen schloss mit plus 0,07 Prozent auf 34.849,02 Punkte.Moderate Kursgewinne an den New Yorker Börsen erwiesen sich als Stütze für den deutschen Markt. Insgesamt aber hielten sich die Anleger hierzulande eher ...

