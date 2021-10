High-Noon: Um Punkt 12 Uhr mittags hat NRW-Justizminister Peter Biesenbach den Startschuss für insgesamt 15 Bitcoin-Auktionen gegeben. Die Coins stammen aus dem Drogenhandel. In einem sehr konservativen Setting in einem scheinbar eher zu kleinen Besprechungsraum in der Staatsanwaltschaft Köln haben verschiedene Vertreter der NRW-Justiz heute erstmals ihr neues Konzept zur rechtssicheren Verwertung beschlagnahmter Kryptowährungen vorgestellt. Im Nachgang zu dieser Vorstellung wurden im Zehnminutentakt insgesamt 15 Bitcoin-Auktionen gestartet, deren Laufzeit jeweils ...

