Seit Montagmorgen veröffentlichen Medien weltweit Erkenntnisse aus den Dokumenten der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen. Die Folgen für Facebook sind noch nicht absehbar. Möglicherweise waren die Gerüchte über die bevorstehende Umbenennung Facebooks nur Ausweis einer Angst, die sich in Facebooks Führungsetage breitzumachen scheint. Zu diesem Zeitpunkt wussten Zuckerberg und Co bereits, dass es zwei Medienkonsortien gibt, die sich durch die sogenannten "Facebook Papers" graben. Am heutigen Montag haben 17 US-Nachrichtendienste und -Medien, darunter Associated Pres...

Den vollständigen Artikel lesen ...