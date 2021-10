Rockefeller Asset Management (RAM), ein Geschäftsbereich von Rockefeller Capital Management, der seit langem erfolgreich in globale Aktien und ESG-Projekte investiert, hat die Gründung von Rockefeller Asset Management International bekannt gegeben, einer Niederlassung, mit der das Unternehmen seine Präsenz auf dem europäischen Markt ausbauen will. Zu den ersten Schritten des Expansionsplans gehört die Eröffnung eines Büros in London, um Kunden in Großbritannien, Europa und Asien besser bedienen zu können.

"Unser Asset-Management-Geschäft hat in ganz Europa eine echte Dynamik entwickelt, und wir freuen uns darauf, unsere internationalen Kunden weiterhin mit einer umfassenden Palette nachhaltiger Anlageprodukte und einer wachsenden lokalen Präsenz zu bedienen", so CEO und President von Rockefeller Capital Management.

RAM, das kürzlich den 2021 Principles for Responsible Investing (PRI) Award für die "ESG-Integrationsinitiative des Jahres" erhielt, verzeichnet ein starkes Wachstum in Europa. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen, das über ein Vermögen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar von europäischen Anlegern verfügt, eine OGAW-ICAV, eine in Irland ansässige OGAW-Struktur sowie zwei ESG-Verbesserungs- und Engagement-Fonds aufgelegt, die in 15 Ländern für den Vertrieb zugelassen sind. Im Dezember 2020 legte das Unternehmen seinen dritten OGAW-Aktienfonds auf, der sich auf den Klimawandel konzentriert. RAM betreut derzeit institutionelle Kunden in 9 europäischen Ländern.

"Das Wachstum von RAM in Europa beruht auf der Nutzung unserer Kapazitäten für ESG-integrierte Aktienanalysen, einer 30-jährigen Geschichte nachhaltiger Investitionen, die mit dem Namen Rockefeller verbunden ist, jahrzehntelanger Erfahrung bei der Einbindung von Aktionären und einem einzigartigen Netzwerk von wissenschaftlichen Beratern, die am Forschungsprozess beteiligt sind", erklärt David Harris, President und Chief Investment Officer von RAM.

John "Chip" Montgomery, Leiter der Abteilung Business Strategy and Corporate Development bei RAM und seit 30 Jahren im Finanzdienstleistungsbereich tätig, wurde zum Präsidenten der neu gegründeten Rockefeller Asset Management International ernannt. In dieser Funktion wird Montgomery seine umfassende Erfahrung und seine engen Beziehungen zu europäischen Vermittlern und Kunden nutzen, um die Strategie des Unternehmens für die Märkte außerhalb der USA zu überwachen. Dazu gehören auch die Pläne, 2022 ein internationales Vertriebszentrum in London zu eröffnen und ein britisches Team für das Vermögensverwaltungsgeschäft aufzubauen.

"Unser Engagement für europäische Investoren wächst, und wir freuen uns, die ersten Schritte unseres Expansionsplans außerhalb der USA zu unternehmen. Um dabei von Beginn an eine erstklassige Betreuung sicherzustellen, müssen wir in der Region vor Ort sein und mit Kapitalgebern sowie Vermögenseigentümern zusammenarbeiten", so Montgomery weiter. "Wir stellen fest, dass unsere thematischen Strategien und unser Einbindungsprozess bei Anlegern in ganz Europa und anderen Regionen schnell Anklang gefunden haben. Wir befinden uns im Anfangsstadium des Aufbaus eines internationalen Vermögensverwaltungs-Franchise für Rockefeller Capital Management und sind mit unseren bisherigen Fortschritten sehr zufrieden."

Über Rockefeller Capital Management

Rockefeller Capital Management wurde 2018 als ein führendes unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen in Privatbesitz gegründet. Ursprünglich 1882 als Family Office von John D. Rockefeller etabliert, hat sich die Firma zu einer strategischen Beratungsgesellschaft für hochvermögende und vermögende Einzelpersonen und Familien, Institutionen und Unternehmen mit 29 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten entwickelt. Zum 30. September 2021 war die Firma in ihren drei Geschäftssegmenten Rockefeller Global Family Office, das sowohl Private Wealth Management als auch das Family Office-Geschäft umfasst, Rockefeller Asset Management und Rockefeller Strategic Advisory für ein Kundenvermögen von rund 85 Milliarden US-Dollar verantwortlich.

Über Rockefeller Asset Management (RAM)

Rockefeller Asset Management, ein Geschäftsbereich von Rockefeller Capital Management, bietet Aktien- und Rentenstrategien mit aktiven, passiven Multifaktor- und thematischen Ansätzen an, die eine Outperformance über mehrere Marktzyklen hinweg anstreben und auf einem disziplinierten Anlageprozess und einer hochgradig kooperativen Teamkultur basieren. Mit über 30 Jahren internationaler Investment-Erfahrung verbinden wir unsere charakteristische Weltansicht und unseren langfristigen Investment-Horizont mit sorgfältiger Grundlagenforschung, bei der wir traditionelle und nicht-traditionelle Analysen kombinieren und so Erkenntnisse und Ergebnisse gewinnen, die in der Investmentbranche nicht alltäglich sind. Rockefeller Asset Management war zum 30. September 2021 für die Verwaltung finanzieller Vermögenswerte in Höhe von 12,5 Milliarden US-Dollar verantwortlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://rcm.rockco.com/ram.

