Im Anschluss an seine einzigartige Neuintepretation des 2019 eingeführten Pancho Villa's Bisley Colt unternimmt The Unnamed Society mit Golden Boy den natürlichen nächsten Schritt einer Neuentwicklung des legendären Winchester Repetiergewehrs.

EVERY WINCHESTER IS UNIQUE Caliber: Designed and manufactured in-house by L'Épée, 1839 with serial number. Rifle architecture. Power reserve of 8 days from single barrel. Balance wheel frequency of 2.5 Hz 18,000 vibrations per hour. 342 components. 11 jewels. Incabloc shock protection system (Photo: Laurent-Xavier Moulin)