Das Junge Theater Liechtenstein feierte am Montag, 25. Oktober sein 20-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsfeier. Als Jubiläumsprojekt des Vereins wurde das erste Liechtensteiner Wimmelbuch mit Illustratorin Eliane Schädler präsentiert.



In seiner Rede anlässlich der Jubiläumsfeier strich Regierungsrat Manuel Frick vor allem das durch das Junge Theater seit 20 Jahren tatkräftig umgesetzte Leitmotiv "Zukunft" heraus. Er dankte ausserdem den grösstenteils ehrenamtlich tätigen Personen, dem leitenden Team sowie der künstlerischen Leiterin und Geschäftsführerin Beatrice Brunhart-Risch für deren Einsatz für die Kultur Liechtensteins. Zudem lobte der Regierungsart das theaterpädagogische Konzept des Junges Theaters als "gelebte Chancengleichheit", da das Junge Theater alle Menschen willkommen heisst und alle mitmachen dürfen, die Freude am Theaterspielen haben.



