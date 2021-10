Der US-Autovermieter Hertz steckt mit einem Großauftrag bei Tesla Milliarden in den Ausbau seiner Elektro-Autoflotte. Bis Ende 2022 seien 100.000 Tesla bestellt worden, teilte der Rivale von Sixt am Montag in Estero im US-Bundesstaat Florida mit. Die Aktie von Tesla reagiert mit einem kräftigen Kurssprung. Erstmals in der Geschichte konnte das Papier dabei einen Börsenwert von einer Billion Dollar überschreiten.Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider bereits zuvor berichtet ...

