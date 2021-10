DJ PTA-Adhoc: TELES AG Informationstechnologien: Strategisches Investment in GVL Rechenzentrum GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta037/25.10.2021/19:25) - Die TELES AG Informationstechnologien (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) erwirbt die Mehrheit des Apothekenrechenzentrums GVL Rechenzentrum GmbH (GVL). TELES nutzt seine langjährige technologische Erfahrung, gerade in einem sich von analog auf digital wandelnden Markt, für eine Erweiterung in die Digitalisierung des Pharmamarktes. Auch im Pharmamarkt ist die Kompetenz der TELES für das sichere Managen von großen Datenmengen inklusive deren Analyse gefragt.

Die GVL Rechenzentrum GmbH entwickelt zusammen mit anderen mittelständischen Apothekenrechenzentren Produkte und Werkzeuge, die die Handhabung des demnächst gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Rezepts für Apotheken und Krankenkassen deutlich vereinfachen und neue Geschäftsmodelle wie zum Beispiel die klinische Versorgungsforschung wirtschaftlich machen.

Mit der GVL und der TELES werden zwei Unternehmen zusammengebracht, die von der Digitalisierung profitieren. TELES betrachtet die Pharmabranche als ein Expansionsfeld.

TELES ist ein Unternehmen, das für Infrastrukturanbieter (Telekommunikation, Pharma) Software entwickelt und wartet. In rund 50 Ländern nutzen Millionen von Menschen TELES Produkte.

Oliver Olbrich Vorstand

Wichtige Hinweise Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien (die 'Aktien') in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

(Ende)

Aussender: TELES AG Informationstechnologien Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Olbrich Tel.: +49 30 399 28 00 E-Mail: legal@teles.com Website: www.teles.com

ISIN(s): DE000A289B07 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1635182700526 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 13:25 ET (17:25 GMT)