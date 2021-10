BEIJING (IT-Times) - Elektro-LKWs und E-Vans sind nach Elektroautos und -bussen ein weiteres Geschäftsfeld von BYD. Nun punkten die Chinesen in Europa mit einem Händlerabkommen in den Niederlanden. Die BYD Company (Build Your Dreams), die US-Investor Warren Buffett seit 2008 zu ihren Großaktionären zählt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...