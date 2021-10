Ein 18-jähriger Hacker soll das Defi-Protokoll Indexed Finance um 16 Millionen US-Dollar erleichtert haben. Jetzt will sich der kanadische Student die Rechtmäßigkeit des Hacks vor Gericht bestätigen lassen - frei nach dem Motto: "Code is law". In der vergangenen Woche hatten die Betreiber:innen des Defi-Protokolls Indexed Finance bekannt gegeben, dass sie nach einem Angriff rund 16 Millionen Dollar verloren hatten - fast die Hälfte des gesamten Vermögens. Der Hacker soll dabei zunächst mit dem Fluten von Vermögenswerten (Flash-Kredite) den Kurs des zugehörigen NDX-Token manipuliert und anschließend Token zu einem stark reduzierten ...

