Das soziale Netzwerk Facebook hat am Montag nach Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Hier konnte das Unternehmen die Erwartungen allerdings nur zum Teil erfüllen. Dennoch notiert die Aktie nachbörslich kräftig im Plus. Mehr als drei Prozent ging es zuletzt nach oben auf 340,02 Dollar. Grund hierfür dürfte unter anderem die Erhöhung der Aktienrückkäufe gewesen sein.Zudem läuft Facebooks Werbegeschäft auch in der Krise um das Ansehen des Online-Konzerns auf Hochtouren. ...

