DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum neuen Bundestag /Ampel-Koalition:

"Die sich bildende Koalition verspricht Erneuerung und Aufbruch. Ob sie allerdings ihre Ziele über die volle Dauer der Legislaturperiode wird umsetzen können, ist fraglich. Es genügt ein Blick in die Fraktionen von SPD und Grünen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schwer es für eine Ampelkoalition werden dürfte, sich auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. In der Grünen-Fraktion gibt es eine Reihe neuer Mitglieder, die sich - ganz im Sinne der Fridays-for-Future-Bewegung - die rigorose Umsetzung ihrer klimapolitischen Idealvorstellungen auf die Fahnen geschrieben haben. (...) Bei den Sozialdemokraten wiederum ist der linke Flügel in der Fraktion stark wie lange nicht. (...) Olaf Scholz wäre nicht der erste Kanzler, der letztlich am Widerstand aus den eigenen Reihen scheiterte."/yyzz/DP/he