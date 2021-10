EQS Group-Ad-hoc: Arbonia AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Arbon, 26. Oktober 2021 - Am heute in Plattling (D) stattfindenden Capital Markets Day 2021 wird die Arbonia Indikationen zur finanziellen Zielsetzung der kommenden fünf Jahre (bis 2026) sowie ein Update zur Strategie ihrer beiden Divisionen HLK und Türen präsentieren.



Der Fokus des Capital Markets Day gilt neben dem finanziellen Ausblick und der strategischen Ausrichtung dem Bereich Forschung & Entwicklung der Division HLK. Dieser zeichnet sich verantwortlich für eine Vielzahl von Produktinnovationen wie unter anderem den neuen Energiespeicher, die neue Wärmepumpengeneration mit höherer Effizienz oder die elektrostatische Filtertechnik. Zusätzlich soll den Teilnehmern ein Einblick in die hochautomatisierte Produktion am Standort Plattling (D) gegeben werden Die Arbonia bleibt weiterhin auf profitables Wachstum ausgerichtet. Für die Jahre 2021 bis 2026 erwartet sie auf Konzernstufe ein durchschnittliches jährliches organisches Umsatzwachstum (CAGR) von > 5% (vor Währungs- und Akquisitionseffekten). Weiter geht sie davon aus, dass das EBITDA nach Holdingkosten für das Geschäftsjahr 2026 in einer Grössenordnung von CHF 200 Mio. zu liegen kommen sollte. Diese dargelegten finanziellen Zielsetzungen gehen von einem stabilen Marktumfeld, beständigen Beschaffungs-märkten sowie stabilen Wechselkursen aus und berücksichtigen keine allfälligen Akquisitionen.



Aufgrund des laufenden umfassenden Capex-Programms - insbesondere zur letzten Etappe der Kapazitätserweiterung der Türenfertigung am Standort Prüm (D) - werden sich die Erhaltungs- und Wachstumsinvestitionen ab 2023 massgeblich, schrittweise reduzieren und sich ab 2025 im Zielband von 4-5% des Umsatzes bewegen. Aufgrund der nachlassenden Investitionstätigkeit wird sich der Free Cash Flow ab 2023 positiv entwickeln und dazu führen, dass die Cash Conversion Ratio (FCF in % des Reingewinns) ab dem Geschäftsjahr 2024 nachhaltig über 100% betragen wird.



Auf Basis dieser Kennzahlen strebt die Arbonia eine weiterhin kontinuierliche, ordentliche Dividendenpolitik mit einer jährlichen Steigerung von 15% (bisher 10%) ab dem Geschäftsjahr 2022 an, womit die Arbonia am Ende der Planungsperiode (2026) nach wie vor eine Netto-Cash-Position aufweisen wird (vor allfälligen Akquisitionen).



Im dritten Quartal verliefen die Geschäfte der Arbonia weiterhin positiv, nicht zuletzt auch aufgrund der vorgenommenen Preiserhöhungen. Selektiv bestehende Versorgungsengpässe sowie hohe Materialpreise stellen jedoch nach wie vor ein anspruchsvolles Umfeld dar.



Division HLK

Der Fokus der Division HLK liegt auf dem Thema «behagliches und gesundes Raumklima» und lässt sich zusammenfassen unter der Bezeichnung «Indoor Climate». Die Division bietet ein umfassendes Produktportfolio sowie integrierte Systemlösungen für den Wohn- und Gewerbebereich - von der Wärme-/Kälteerzeugung, der Energiespeicherung und der Wärme-/Kälte-Verteilung bis hin zu Lüftung und Luftfilterung. Damit liefert die Division die Antwort auf die Frage, wie man in Zukunft klimafreundlich wohnen und arbeiten kann. Dieses aus energieeffizienten Produkten bestehende System bildet die Basis für die Erschliessung neuer Märkte und die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile. In 2015 entfielen rund 75% des Umsatzes der Division auf herkömmliche Produkte wie Flachheizkörper und lediglich 25% auf Wachstumsprodukte wie Lüftungsgeräte, Wärmepumpen, Fussbodenheizungen und Fan Coils. Heute verteilt sich der Umsatz zu ungefähr gleichen Teilen auf die beiden Produktbereiche und bis 2026 rechnet die Division mit einer Steigerung des Anteils an Wachstumsprodukten auf über 60% ihres Umsatzes.



Basierend auf ihrer Strategie strebt die Division in 2026 einen Nettoumsatz in der Grössenordnung von CHF 800 Mio. an. Sie geht davon aus, dass die korrespondierende EBITDA-Marge > 12.5% erreichen wird.



Der Baubeginn des neuen Wärmepumpenwerks in Tschechien zur deutlichen Erweiterung der Kapazitäten von aktuell rund 3'000 Stück pro Jahr für den stark wachsenden sowie durch die Klimaziele befeuerten Markt erfolgte im ersten Halbjahr 2021. Der Start der Produktion ist für Mitte 2022 vorgesehen. Bis 2024 wird das Werk dann die angestrebte Produktionskapazität von bis zu 20'000 Wärmepumpen pro Jahr erreicht haben.



Division Türen

Die Division Türen arbeitet weiterhin auf das Ziel hin, ihre führende Position als zentraleuropäischer Zulieferer für Türen und Glaslösungen auszubauen. Auf Basis bereits getätigter und im kommenden Jahr noch folgender Investitionen in Kapazitäts- und Produktivitätssteigerungen sowie durch Erhöhung von Marktanteilen in ihren Heim- und Zielmärkten strebt die Division bis 2026 einen Nettoumsatz in der Grössenordnung von CHF 725 Mio. und eine entsprechende EBITDA-Marge von > 15.0% an.



Der Kapazitätsausbau der Division Türen verläuft schneller als ursprünglich geplant. Seit 2017 wurde die Kapazität bereits von je etwa 2.1 Mio. Türen und Zargen um rund 25% auf aktuell 2.6 Mio. pro Jahr gesteigert. Nach Beendigung des Grossteils der Wachstumsinvestitionen in 2023 mit der Inbetriebnahme des neuen Zargenwerks in Weinsheim (D) wird die Division in der Lage sein, bei gleicher Mitarbeiterzahl jeweils rund 3.4 Mio. Türen und Zargen jährlich zu produzieren. Die Kapazitätssteigerung von über 60% seit 2017 erlaubt der Division, die aktuell aufgrund der hohen Nachfrage und des Auftragsbestands notwendigen, teuren Schichten einzustellen, was einen zusätzlichen positiven Effekt auf die Margen haben wird.



Nachhaltigkeit

Die Arbonia bekennt sich mit ihren Divisionen und als Konzern zu einem konsequenten und umfassenden Nachhaltigkeitsengagement. Im laufenden Jahr hat sie ihre Aktivitäten in diesem Bereich weiter intensiviert, nachdem für das Geschäftsjahr 2020 erstmalig ein ESG-Reporting nach GRI-Standards veröffentlicht wurde. Anlässlich der Publikation der Jahresergebnisse 2021 im März 2022 wird die Arbonia im Bezug darauf ihre Transparenz erhöhen sowie konkrete quantitative und qualitative Zielsetzungen präsentieren. Unter anderem wird sie basierend auf der Science Based Targets Initiative einen Absenkpfad für die CO2-Emissionen aus eigenem Betrieb (Scope 1 und 2) für die nächsten Jahre festlegen. Kontakt

