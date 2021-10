Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um +5% (kWk¹, +6% USD) Die Division Innovative Medicines wuchs um +7% (kWk, +8% USD) Starke Performance der wichtigsten Wachstumstreiber: Entresto (+44% kWk), Cosentyx (+22% kWk), Kesimpta (USD 109 Millionen), Jakavi (+26% kWk), Zolgensma (+28% kWk), Promacta/Revolade (+18% kWk) und Kisqali (+27% kWk) Sandoz büsste unter dem Einfluss anhaltenden Preisdrucks -2% (kWk, -1% USD) ein; ausserhalb der USA stieg der Umsatz um +3% (kWk)



Das operative Kernergebnis¹ verbesserte sich im dritten Quartal um +9% (kWk, +10% USD) Innovative Medicines steigerte das operative Kernergebnis um +13% (kWk, +14% USD), dank höherer Umsätze und Programmen zur Produktivitätssteigerung Das operative Kernergebnis von Sandoz ging beeinträchtigt durch die Bruttomarge um -15% (kWk, -13% USD) zurück

Das operative Ergebnis verbesserte sich im dritten Quartal um +32% (kWk, +34% USD)

Der Reingewinn erhöhte sich im dritten Quartal um +41% (kWk, +43% USD)

Der Free Cashflow1 belief sich im dritten Quartal auf USD 4,4 Milliarden (+64% USD), bei einem höheren operativen Ergebnis, geringeren Auszahlungen aus Rückstellungen und günstigen Veränderungen des Nettoumlaufvermögens

In den ersten neun Monaten stiegen sowohl der Umsatz als auch das operative Kernergebnis um +4% (kWk, +7% USD) Innovative Medicines steigerte den Umsatz um +6% (kWk, +9% USD) und das operative Kernergebnis um +8% (kWk, +11% USD) Bei Sandoz sank der Umsatz um -4% (kWk, 0% USD) und das operative Kernergebnis um -18% (kWk, -15% USD)



Anhebung der Spitzenumsatzprognose für Cosentyx (mindestens USD 7,0 Milliarden) und Entresto (mindestens USD 5,0 Milliarden)

Wichtige Meilensteine der Innovation Die teilweise Aussetzung der klinischen Prüfung von Zolgensma wurde von der FDA aufgehoben; eine klinische Studie der Phase 3 zur intrathekalen Verabreichung bei spinaler Muskelatrophie (SMA) wird im vierten Quartal 2021 fortgesetzt Kisqali zeigte einen statistisch signifikanten Gesamtüberlebensvorteil (OS) in der Primärtherapie von HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium Cosentyx erreichte in einer Phase-2-Studie bei Riesenzellarteriitis den primären Endpunkt; die Phase 3 wurde gestartet Remibrutinib erreichte in einer Phase-2b-Studie bei chronischer spontaner Urtikaria (CSU) den primären Endpunkt; Phase-3-Studien bei CSU und multipler Sklerose (MS) sind geplant Für 177 Lu-PSMA-617 und Asciminib bewilligte die FDA die vorrangige Prüfung



Beginn einer strategischen Überprüfung von Sandoz mit dem Ziel der Wertmaximierung für unsere Aktionäre; die Optionen reichen von der Beibehaltung des Geschäfts innerhalb von Novartis bis zur Trennung

Basel, 26. Oktober 2021 - Das dritte Quartal kommentierte Vas Narasimhan, CEO von Novartis:

«Novartis hat mit der Division Innovative Medicines eine starke Performance erzielt, die von der anhaltenden Dynamik von Cosentyx und Entresto angetrieben wurde. Infolgedessen können wir die Prognosen für die Spitzenumsätze dieser Produkte anheben. Mit unseren wichtigsten Marken, zu denen Kesimpta, Leqvio, Zolgensma und das Onkologie-Portfolio gehören, setzen wir die Verjüngung unseres Portfolios fort. Darüber hinaus starten wir eine strategische Überprüfung von Sandoz mit dem Ziel der Wertmaximierung für unsere Aktionäre. Wir sind nach wie vor von der Stärke unserer Pipeline und Neueinführungen überzeugt, die das Wachstum unseres Unternehmens mittel- bis langfristig vorantreiben werden.»

Kennzahlen1 3. Quartal

2021 3. Quartal

2020 Veränderung

in % 9 Monate 2021 9 Monate 2020 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Nettoumsatz 13 030 12 259 6 5 38 397 35 889 7 4 Operatives Ergebnis 3 233 2 412 34 32 9 127 7 508 22 18 Reingewinn 2 758 1 932 43 41 7 712 5 972 29 26 Gewinn pro Aktie (USD) 1,23 0,85 45 44 3,44 2,62 31 28 Free Cashflow 4 423 2 697 64 10 255 8 349 23 Operatives Kernergebnis 4 467 4 069 10 9 12 769 11 915 7 4 Kernreingewinn 3 830 3 467 10 9 10 959 10 124 8 5 Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,71 1,52 13 11 4,88 4,44 10 7

Strategische Überprüfung der Division Sandoz

Novartis hat eine strategische Überprüfung der Division Sandoz eingeleitet. Dabei werden alle Optionen - von der Beibehaltung des Geschäfts bis hin zur Trennung - geprüft, um zu ermitteln, wie der Wert für unsere Aktionäre am besten maximiert werden kann.

Sandoz ist ein weltweit führender Anbieter von generischen Arzneimitteln und Biosimilars. Das globale Portfolio von Sandoz deckt alle wichtigen therapeutischen Bereiche ab und nimmt bei Biosimilars, generischen Antibiotika und Onkologieprodukten eine Führungsposition auf dem Weltmarkt ein.

Finanzergebnisse

Drittes Quartal

Der Nettoumsatz belief sich im dritten Quartal auf USD 13,0 Milliarden (+6%, +5% kWk). Volumensteigerungen steuerten 9 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei und waren vor allem Entresto, Cosentyx, Kesimpta und Jakavi zu verdanken. Durch einen Preisverfall von 2 Prozentpunkten und Einbussen durch Generikakonkurrenz von 2 Prozentpunkten wurden die Volumensteigerungen teilweise absorbiert.

Das operative Ergebnis betrug USD 3,2 Milliarden (+34%, +32% kWk), wozu hauptsächlich Umsatzsteigerungen und geringere Wertminderungen beitrugen, die durch höhere Investitionen in Marketing und Verkauf sowie Forschung und Entwicklung teilweise absorbiert wurden.

Der Reingewinn erreichte USD 2,8 Milliarden (+43%, +41% kWk). Der Gewinn pro Aktie lag bei USD 1,23 (+45%, +44% kWk) und stieg aufgrund der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien stärker als der Reingewinn.

Das operative Kernergebnis betrug USD 4,5 Milliarden (+10%, +9% kWk) und profitierte von Umsatzsteigerungen und Produktivitätsprogrammen, die durch höhere Investitionen in Marketing und Verkauf sowie Forschung und Entwicklung teilweise aufgehoben wurden. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 1,1 Prozentpunkte (+1,0 Prozentpunkte kWk) auf 34,3% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn belief sich auf USD 3,8 Milliarden (+10%, +9% kWk). Der Kerngewinn pro Aktie betrug USD 1,71 (+13%, +11% kWk) und stieg aufgrund der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien stärker als der Kernreingewinn.

Der Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit belief sich auf USD 4,9 Milliarden.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 4,4 Milliarden (+64%). Zurückzuführen war diese Zunahme auf das höhere, um zahlungsunwirksame Positionen bereinigte operative Ergebnis, günstige Veränderungen des Nettoumlaufvermögens und geringere Auszahlungen aus Rückstellungen, vor allem aufgrund von Rechtsangelegenheiten im Vorjahresquartal.

Die Division Innovative Medicines erzielte einen Nettoumsatz von USD 10,6 Milliarden (+8%, +7% kWk). Volumensteigerungen steuerten 10 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei. Die Geschäftseinheit Pharmaceuticals steigerte ihren Umsatz um +8% (kWk), mit anhaltend starken Zuwächsen bei Entresto, Cosentyx, Kesimpta und Zolgensma. Die Geschäftseinheit Oncology wuchs um +5% (kWk) dank der starken Performance von Jakavi, Promacta/Revolade und Kisqali. Generikakonkurrenz hatte einen negativen Effekt von 3 Prozentpunkten, was vor allem auf Diovan, Ciprodex und Exjade zurückzuführen war. Die Nettopreisentwicklung hatte einen unbedeutenden Einfluss auf das Umsatzwachstum. Das operative Ergebnis betrug USD 2,8 Milliarden (+40%, +38% kWk). Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 4,0 Milliarden (+14%, +13% kWk). Die operative Kerngewinnmarge stieg um 2,0 Prozentpunkte (+1,9 Prozentpunkte kWk) auf 37,8% des Nettoumsatzes.

Der Nettoumsatz der Division Sandoz belief sich auf USD 2,4 Milliarden (-1%, -2% kWk). Volumensteigerungen von 7 Prozentpunkten wurden durch einen negativen Preiseffekt von 9 Prozentpunkten mehr als absorbiert. In Europa wuchs der Umsatz um +2% (kWk), während er in den USA um -20% zurückging. Der Umsatz mit Biopharmazeutika stieg weltweit um +5% (kWk). Das operative Ergebnis betrug USD 440 Millionen (+11%, +9% kWk). Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 571 Millionen (-13%, -15% kWk). Die operative Kerngewinnmarge sank um 3,4 Prozentpunkte (-3,6 Prozentpunkte kWk) auf 23,8%.

Erste neun Monate

Der Nettoumsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf USD 38,4 Milliarden (+7%, +4% kWk). Volumensteigerungen trugen 8 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei, vor allem bei Entresto, Cosentyx und Zolgensma. Der Preisverfall machte 2 Prozentpunkte aus, und der Einfluss durch Generikakonkurrenz betrug ebenfalls 2 Prozentpunkte.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 9,1 Milliarden (+22%, +18% kWk) und war vor allem durch Umsatzsteigerungen, geringere Rechtskosten und geringere Wertminderungen geprägt, die durch höhere Abschreibungen sowie höhere Investitionen in Marketing und Verkauf sowie Forschung und Entwicklung teilweise absorbiert wurden.

Der Reingewinn erreichte USD 7,7 Milliarden (+29%, +26% kWk). Der Gewinn pro Aktie lag bei USD 3,44 (+31%, +28% kWk) und stieg aufgrund der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien stärker als der Reingewinn.

Das operative Kernergebnis betrug USD 12,8 Milliarden (+7%, +4% kWk) und profitierte von Umsatzsteigerungen, die durch höhere Investitionen in Marketing und Verkauf sowie Forschung und Entwicklung teilweise absorbiert wurden. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 0,1 Prozentpunkte (+0,1 Prozentpunkte kWk) auf 33,3% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn belief sich auf USD 11,0 Milliarden (+8%, +5% kWk). Der Kerngewinn pro Aktie betrug USD 4,88 (+10%, +7% kWk) und stieg aufgrund der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien stärker als der Kernreingewinn.

Der Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit belief sich auf USD 11,2 Milliarden.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 10,3 Milliarden (+23%). Zurückzuführen war diese Zunahme vor allem auf das höhere, um zahlungsunwirksame Positionen bereinigte operative Ergebnis, höhere Veräusserungserlöse und geringere Auszahlungen aus Rückstellungen, vor allem aufgrund von Rechtsangelegenheiten im Vorjahreszeitraum. Diese wurden durch die Vorauszahlung von USD 650 Millionen für die Lizenznahme von Tislelizumab von BeiGene teilweise absorbiert.

Die Division Innovative Medicines erzielte einen Nettoumsatz von USD 31,3 Milliarden (+9%, +6% kWk). Die Geschäftseinheit Pharmaceuticals steigerte ihren Umsatz um +7% (kWk), wozu vor allem Entresto, Cosentyx, Zolgensma und Kesimpta beitrugen. Die Geschäftseinheit Oncology wuchs um +4% (kWk), getragen von Promacta/Revolade, Jakavi und Kisqali. Volumensteigerungen machten 9 Prozentpunkte des Umsatzwachstums aus. Generikakonkurrenz hatte einen negativen Effekt von 3 Prozentpunkten. Die Nettopreisentwicklung hatte einen unbedeutenden Einfluss auf das Umsatzwachstum. Das operative Ergebnis betrug USD 8,2 Milliarden (+21%, +18% kWk). Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 11,6 Milliarden (+11%, +8% kWk). Die operative Kerngewinnmarge stieg um 0,8 Prozentpunkte (+0,9 Prozentpunkte kWk) auf 37,1% des Nettoumsatzes.

Der Nettoumsatz der Division Sandoz belief sich auf USD 7,1 Milliarden (0%, -4% kWk). Volumensteigerungen von 5 Prozentpunkten, die auf dem Zuwachs bei den Biopharmazeutika beruhten, wurden durch die schwächere Nachfrage im Geschäftsbereich Retail Generics unter anderem infolge einer schwachen Erkältungssaison teilweise absorbiert. Die Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 9 Prozentpunkten. In Europa ging der Umsatz um -4% (kWk) zurück, während er in den USA um -17% sank. Der Umsatz mit Biopharmazeutika stieg weltweit um +5% (kWk). Das operative Ergebnis betrug USD 1,2 Milliarden (+81%, +75% kWk). Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 1,5 Milliarden (-15%, -18% kWk). Die operative Kerngewinnmarge sank um 3,8 Prozentpunkte (-3,7 Prozentpunkte kWk) auf 21,6%.

Wichtige Wachstumstreiber im dritten Quartal

Die Finanzergebnisse im dritten Quartal beruhen auf einer anhaltenden Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres Beitrags zum Wachstum im dritten Quartal):

Entresto (USD 924 Millionen, +44% kWk) erzielte weiterhin starke Zuwächse mit einem erhöhten Patientenanteil in allen Märkten dank der Nachfrage nach Entresto als wesentliche Therapie erster Wahl für Patienten mit Herzinsuffizienz Cosentyx (USD 1,2 Milliarden, +22% kWk) verzeichnete dank der anhaltenden Grundnachfrage in allen Indikationen in den USA und Europa sowie einer starken Volumensteigerung in China kräftige Umsatzsteigerungen Kesimpta (USD 109 Millionen) profitierte von Zuwächsen nach der Markteinführung, dem guten Zugang und von der gestiegenen Nachfrage auf der Grundlage eines überlegenen Nutzen-Risiko-Profils; Kesimpta ist heute in 54 Ländern zugelassen Jakavi (USD 426 Millionen, +26% kWk) verzeichnete in allen Regionen zweistellige Zuwächse, die auf der starken Nachfrage bei Myelofibrose und Polycythaemia vera beruhten Zolgensma (USD 375 Millionen, +28% kWk) erzielte ein starkes Wachstum, das vom erweiterten Zugang in Europa und den Wachstumsmärkten angetrieben wurde Promacta/Revolade (USD 522 Millionen, +18% kWk) verzeichnete in allen Regionen zweistellige Zuwächse, die einem verstärkten Einsatz bei chronischer Immunthrombozytopenie (ITP) sowie in der Primärtherapie von schwerer aplastischer Anämie zu verdanken waren Ilaris (USD 272 Millionen, +24% kWk) erzielte kräftige Umsätze, die auf dem anhaltenden zweistelligen Wachstum in allen Regionen basierten Kisqali (USD 232 Millionen, +27% kWk) verzeichnete weitere Zuwächse in allen Regionen und profitierte weiterhin von den positiven Daten zum Gesamtüberleben aus drei Phase-3-Studien Xolair (USD 365 Millionen, +13% kWk) setzte sein Wachstum fort, zu dem vor allem die Indikationen chronische spontane Urtikaria und schweres allergisches Asthma beitrugen Tasigna (USD 514 Millionen, +7% kWk) erzielte Zuwächse, die vor allem in den Wachstumsmärkten vorangetrieben wurden Lucentis (USD 556 Millionen, +6% kWk) verzeichnete Umsatzsteigerungen in den Wachstumsmärkten und in Europa Mayzent (USD 76 Millionen, +55% kWk) wuchs weiter, da es einen wichtigen, bisher ungedeckten Bedarf von MS-Patienten erfüllt, die trotz anderer Behandlungen Anzeichen für ein Fortschreiten der Krankheit aufweisen Kymriah (USD 146 Millionen, +20% kWk) erzielte in allen Märkten weitere Zuwächse, da die Kostenerstattung kontinuierlich ausgeweitet wurde, mit mehr als 340 qualifizierten Behandlungszentren in 30 Ländern Biopharmaceuticals (USD 526 Millionen, +5% kWk) profitierten vom anhaltenden Wachstum ausserhalb der USA Wachstumsmärkte* Insgesamt stiegen die Umsätze um +15% (kWk). In China wurde mit einem Umsatz von USD 839 Millionen (+18% kWk) ein kräftiges Wachstum verzeichnet

*Alle Märkte ausser USA, Kanada, Westeuropa, Japan, Australien und Neuseeland

Nettoumsätze der 20 führenden Produkte von Innovative Medicines 2021

3. Quartal

2021 Veränderung

in % 9 Monate 2021 Veränderung

in % Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk Cosentyx 1 247 23 22 3 475 20 18 Entresto 924 46 44 2 599 46 41 Gilenya 703 -4 -5 2 131 -5 -7 Lucentis 556 8 6 1 652 18 12 Tasigna 514 8 7 1 552 7 5 Promacta/Revolade 522 18 18 1 498 18 16 Tafinlar + Mekinist 417 5 4 1 235 9 6 Jakavi 426 27 26 1 187 23 18 Sandostatin 351 -3 -4 1 068 -1 -2 Xolair 365 14 13 1 055 15 10 Zolgensma 375 29 28 1 009 52 49 Galvus Gruppe 272 -6 -5 814 -10 -11 Glivec/Gleevec 256 -9 -9 791 -12 -15 Ilaris 272 24 24 775 22 22 Afinitor/Votubia 246 -6 -6 764 -7 -8 Exforge Gruppe 203 -14 -16 704 -4 -8 Kisqali 232 27 27 652 30 27 Diovan Gruppe 180 -24 -26 584 -25 -28 Kymriah 146 20 20 444 33 30 Votrient 142 -11 -12 438 -10 -12 Total Top 20 8 349 11 10 24 427 12 9

Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten Entwicklungen im dritten Quartal

Neuzulassungen

Cosentyx



In China und Japan wurde Cosentyx zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis bei Kindern (=6 Jahre) zugelassen, für die eine systemische Therapie oder eine Phototherapie in Frage kommen Entresto



In Japan wurde die Zulassung für Patienten mit essenziellem Bluthochdruck bewilligt

Aktueller Stand von Zulassungsverfahren

Inclisiran Der erneute Zulassungsantrag (New Drug Application, NDA) wurde bei der FDA eingereicht mit einer Prüfungsfrist bis zum 1. Januar 2022 177Lu-PSMA-617 Die FDA bewilligte die vorrangige Prüfung für Patienten mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs. Die Entscheidung (PDUFA-Termin) wird für die erste Jahreshälfte 2022 erwartet Zolgensma Die teilweise Aussetzung der klinischen Studien wurde von der FDA aufgehoben. Die Phase-3-Studie STEER (globale Zulassungsstudie) zur intrathekalen Verabreichung von OAV-101 wird gestartet Asciminib

(ABL001) Die FDA akzeptierte den Zulassungsantrag und bewilligte die vorrangige Prüfung für die Behandlung chronischer myeloischer Leukämie Tislelizumab Die FDA akzeptierte den Zulassungsantrag (Biologics License Application, BLA) zur Behandlung von inoperablen, rezidivierten, lokal fortgeschrittenen oder metastasierten ösophagealen Plattenepithelkarzinomen bei Patienten, die zuvor eine systemische Therapie erhalten haben Sabatolimab

(MBG453) Die Europäische Kommission bewilligte den Orphan-Drug-Status in der Behandlung myelodysplastischer Syndrome LNA043 Die FDA bewilligte ein beschleunigtes Zulassungsverfahren (Fast Track Designation) zur Behandlung von Kniegelenksarthrose NIS793 Die FDA bewilligte den Orphan-Drug-Status in der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie

Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen

Kisqali Die abschliessende Analyse der Studie MONALEESA-2 zeigte einen statistisch signifikanten Gesamtüberlebensvorteil in der Primärbehandlung von postmenopausalen Frauen mit HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Kisqali erreichte bei postmenopausalen Frauen in Kombination mit Letrozol ein medianes Gesamtüberleben (OS) von über fünf Jahren (63,9 Monate) und einen Überlebensvorteil von über 12 Monaten im Vergleich zu Placebo (HR = 0,76; p = 0,004). Canakinumab Die Phase-3-Studie CANOPY-1 hat ihre primären Endpunkte bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) nicht erreicht. Es wurden jedoch potenziell klinisch bedeutsame Verbesserungen sowohl beim progressionsfreien Überleben als auch beim Gesamtüberleben in vorab spezifizierten Untergruppen von Patienten mit Entzündungsbiomarkern beobachtet; weitere Analysen sind im Gange. Unter Canakinumab zeigten sich keine unerwarteten sicherheitsrelevanten Ereignisse. Die Ergebnisse unterstützen die weitere Bewertung bei Lungenkrebs Remibrutinib

(LOU064) Eine Phase-2b-Studie bei chronischer spontaner Urtikaria (CSU) ergab in Woche 4 und 12 bei allen Dosierungen im Vergleich zu Placebo (p<0,0001) signifikante Verbesserungen in Bezug auf die Veränderung des Urtikaria-Aktivitäts-Scores (UAS7) gegenüber dem Ausgangswert. Ab Woche 1 trat eine rasche Verbesserung ein. Remibrutinib zeigte über den gesamten getesteten Dosisbereich hinweg ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil und eine gute Verträglichkeit. Für Phase-3-Studien bei CSU sollen bis Ende 2021 die ersten Patienten aufgenommen werden







Novartis startet auch zulassungsrelevante Studien der Phase 3 bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose Leqvio

(Inclisiran) Gepoolte Daten aus einer Post-hoc-Analyse der Phase-3-Studien ORION-9, -10 und -11 zeigten eine konsequente Senkung des LDL-Cholesterinspiegels durch Leqvio bei Patienten mit atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankung (ASCVD) sowie vorliegender zerebrovaskulärer Erkrankung (Senkung um 55,2% gegenüber Placebo) und polyvaskulärer Erkrankung (Senkung um 48,9% gegenüber Placebo) Iscalimab

(CFZ533) Die Studie CIRRUS-1 bei Nierentransplantationen wurde nach einer Zwischenanalyse abgebrochen. Die Studie mit CFZ533 bei Lebertransplantationen wird fortgesetzt. Das gilt auch für Studien mit CFZ533 in der potenziellen Behandlung anderer Autoimmunerkrankungen wie Hidradenitis suppurativa und Sjögren-Syndrom Iptacopan

(LNP023) Die abschliessende Analyse der Phase-2b-Studie bei C3-Glomerulopathie (C3G) zeigte, dass Iptacopan die co-primären Endpunkte mit einer statistisch signifikanten und klinisch relevanten Reduktion der Proteinurie bei Patienten mit C3G (Eigenniere) erreichte. Zudem lieferte sie erste Daten zu Patienten mit erneuter Erkrankung nach einer Transplantation







Zusätzliche exploratorische Wirksamkeitsanalysen aus der Phase-2b-Studie bei IgA-Nephropathie (IgAN) deuten darauf hin, dass Iptacopan das Protein-Kreatinin-Verhältnis im Urin am Tag 180 im Vergleich zum Tag 90 weiter senkt (primärer Studienendpunkt) Cosentyx Die Phase-2-Studie TitAIN erreichte den primären Endpunkt bei Riesenzellarteriitis (GCA). Sie zeigte damit eine nachhaltige Wirksamkeit, und es wurden keine neuen sicherheitsrelevanten Ereignisse beobachtet. Die Daten sprechen für eine Weiterentwicklung







In der Phase-3b-Studie MATURE zeigte die Behandlung mit Cosentyx 300 mg in einem 2-ml-Autoinjektor bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis eine hohe Wirksamkeit und eine komfortable Verabreichung Alpelisib

(BYL719) Eine Studie aus der Praxis ergab einen klinischen Nutzen bei Patienten mit PIK3CA-assoziiertem Überwuchsspektrum (PROS). Nach 24 Wochen erreichten 38% der Patienten eine Verringerung des Volumens der PROS-bedingten Läsionen um =20%, die in der Analyse des primären Endpunkts bewertet wurden; bei keinem Patienten kam es zu einem Fortschreiten der Krankheit oder zum Tod Beovu Die Daten aus dem zweiten Studienjahr (100 Wochen) der Phase-3-Studie KITE bei diabetischem Makulaödem (DME) zeigten, dass die Mehrheit der Patienten in einem 12- oder 16-wöchigen Dosierungsintervall behandelt wurden. Die Rate intraokularer Entzündungen (IOI) betrug 2,2% bei Beovu und 1,7% bei Aflibercept. Die Rate retinaler Gefässverschlüsse (RO) betrug sowohl bei Beovu als auch bei Aflibercept 0,6%







Die Phase-3-Studie KINGFISHER bei DME erreichte ihren primären Endpunkt und die wichtigsten flüssigkeitsbezogenen sekundären Endpunkte im Vergleich zu Aflibercept. Die IOI-Rate betrug 4,0% bei Beovu und 2,9% bei Aflibercept. Die RO-Rate betrug 0,3% bei Beovu und 0,6% bei Aflibercept Kymriah Die Phase-3-Studie BELINDA verfehlte ihren primären Endpunkt des ereignisfreien Überlebens von Patienten mit aggressivem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom und primär refraktärer Erkrankung oder einem Rezidiv innerhalb von zwölf Monaten nach der Primärtherapie 177Lu-PSMA-617 Neue Daten aus der Phase-3-Studie VISION zur Lebensqualität zeigten, dass 177Lu-PSMA-617 zusammen mit der Standardbehandlung bei stark vorbehandelten Patienten mit PSMA-positivem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) die Verschlechterung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (Risikoreduktion 54%, HR 0,46) und der Schmerzen (Risikoreduktion 55%, HR 0,45) im Vergleich zur Standardbehandlung allein hinauszögerte Ligelizumab Eine Analyse von Phase-2b-Daten zeigte, dass Ligelizumab eher eine vollständige Kontrolle der Symptome chronischer spontaner Urtikaria ermöglicht als Omalizumab Ganaplacid/Lumefantrin Eine Phase-2b-Studie mit einer neuartigen Kombination von Ganaplacid und Lumefantrin bei Kindern (<12 Jahre) mit akuter unkomplizierter Malaria zeigte positive Ergebnisse (adäquates klinisches und parasitologisches Ansprechen an Tag 29 mit Korrektur durch Polymerasekettenreaktion) Enerzair Eine Post-hoc-Analyse der Phase-3-Studie IRIDIUM zeigte, wie jede der drei Komponenten von Enerzair Breezhaler zu einer erheblichen Verringerung der Asthma-Exazerbationen (36%-42%) beiträgt im Vergleich zu einer zweimal täglich verabreichten hohen Dosierung von Salmeterol/Fluticason. Eine weitere Post-hoc-Analyse deutet darauf hin, dass der Einsatz von Enerzair Breezhaler als Eskalationstherapie zu einer mittleren Dosis LABA/ICS einen grösseren Nutzen bietet als eine Erhöhung der ICS-Dosis allein

Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung, einer starken Kapitalausstattung und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt vorrangig.

In den ersten neun Monaten 2021 kaufte Novartis insgesamt 28,2 Millionen Aktien für USD 2,6 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurück, einschliesslich 19,6 Millionen Aktien (USD 1,8 Milliarden) im Rahmen des im November 2020 angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu USD 2,5 Milliarden sowie 8,6 Millionen Aktien (USD 0,8 Milliarden) zur Minderung des Verwässerungseffekts aufgrund aktienbasierter Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Zudem wurden 1,4 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,1 Milliarden) von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben Zeitraum wurden 9,9 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,6 Milliarden) als Folge ausgeübter Optionen und physischer Lieferungen von Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ausgeliefert. Infolgedessen ging die Gesamtzahl ausstehender Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2020 um 19,7 Millionen zurück. Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des Eigenkapitals um USD 2,1 Milliarden und einem Nettogeldabfluss von USD 2,9 Milliarden.

Die Nettoverschuldung blieb per 30. September 2021 mit USD 24,3 Milliarden weitgehend unverändert gegenüber USD 24,5 Milliarden per 31. Dezember 2020. Dabei wurde der Free Cashflow von USD 10,3 Milliarden in den ersten neun Monaten 2021 durch die Ausschüttung der Jahresdividende von USD 7,4 Milliarden und den Nettogeldabfluss für Transaktionen mit eigenen Aktien in Höhe von USD 2,9 Milliarden absorbiert.

Der Konzern hat in den ersten neun Monaten 2021 keine Beeinträchtigung der Liquidität oder des Cashflows als Folge der COVID-19-Pandemie verzeichnet. Wir sind davon überzeugt, dass Novartis gut positioniert ist, um ihren laufenden finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und über ausreichend Liquidität für ihre normale Geschäftstätigkeit verfügt.

Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des dritten Quartals 2021 A1 bei Moody's Investors Service sowie AA- bei S&P Global Ratings.

Ausblick 2021

(vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr zu konstanten Wechselkursen)

Konzern Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet



Wachstum des operativen Kernergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich, über dem Umsatzwachstum, erwartet Innovative Medicines Umsatzwachstumim mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet

Erwartung für das operative Kernergebnis angehoben von «Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich» auf «Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich» Sandoz Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet

Erwartung für das operative Kernergebnis gesenkt von «Rückgang im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich» auf «Rückgang im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich»

Die aktuelle Prognose geht davon aus, dass sich die Normalisierung der Gesundheitssysteme wie auch der Verschreibungsdynamik, insbesondere in der Onkologie, im restlichen Jahresverlauf weltweit fortsetzt. Die Prognose basiert ausserdem auf der Annahme, dass 2021 in den USA keine Generika von Gilenya und Sandostatin LAR auf den Markt kommen.

Wir erhöhen unsere Spitzenumsatzprognosen für Cosentyx und Entresto auf mindestens USD 7,0 Milliarden bzw. mindestens USD 5,0 Milliarden.

Einfluss von Wechselkursen

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem Durchschnittsniveau von Ende Oktober halten, rechnet Novartis im Jahr 2021 mit einem positiven Effekt von 2 Prozentpunkten auf den Nettoumsatz sowie das operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.

Bekanntmachungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat von Novartis hat heute bekannt gegeben, dass er Ana de Pro Gonzalo im Rahmen der Generalversammlung am 4. März 2022 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlägt. Ana de Pro Gonzalo war in leitenden Positionen im Finanzbereich und im allgemeinen Management in der IT-Branche und anderen Branchen tätig. Von 2010 bis 2020 war sie Chief Financial Officer der Amadeus IT Group SA, einem führenden Technologieanbieter und Transaktionsverarbeiter für globale Geschäfte. Ana de Pro Gonzalo ist unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied in mehreren Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen und gemeinnütziger Organisationen. Ihre starken Führungsqualitäten in global tätigen Unternehmen und ihre Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Kapitalmärkte und Technologie werden die Fachkompetenz des Verwaltungsrats von Novartis erheblich erweitern.

Der Verwaltungsrat nahm auch die Entscheidung von Andreas von Planta zur Kenntnis, dass er sich bei der Generalversammlung 2023 nicht zur Wiederwahl stellen wird.

Kennzahlen¹

Konzern 3. Quartal

2021 3. Quartal

2020 Veränderung

in % 9 Monate 2021 9 Monate 2020 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Nettoumsatz 13 030 12 259 6 5 38 397 35 889 7 4 Operatives Ergebnis 3 233 2 412 34 32 9 127 7 508 22 18 In % des Umsatzes 24,8 19,7 23,8 20,9 Operatives Kernergebnis 4 467 4 069 10 9 12 769 11 915 7 4 In % des Umsatzes 34,3 33,2 33,3 33,2 Reingewinn 2 758 1 932 43 41 7 712 5 972 29 26 Gewinn pro Aktie (USD) 1,23 0,85 45 44 3,44 2,62 31 28 Kernreingewinn 3 830 3 467 10 9 10 959 10 124 8 5 Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,71 1,52 13 11 4,88 4,44 10 7 Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit 4 925 3 156 56 11 187 9 645 16 Free Cashflow 4 423 2 697 64 10 255 8 349 23 Innovative Medicines 3. Quartal

2021 3. Quartal

2020 Veränderung

in % 9 Monate 2021 9 Monate 2020 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Nettoumsatz 10 628 9 837 8 7 31 291 28 780 9 6 Operatives Ergebnis 2 801 1 998 40 38 8 220 6 786 21 18 In % des Umsatzes 26,4 20,3 26,3 23,6 Operatives Kernergebnis 4 017 3 525 14 13 11 619 10 433 11 8 In % des Umsatzes 37,8 35,8 37,1 36,3 Sandoz 3. Quartal

2021 3. Quartal

2020 Veränderung

in % 9 Monate 2021 9 Monate 2020 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Nettoumsatz 2 402 2 422 -1 -2 7 106 7 109 0 -4 Operatives Ergebnis 440 395 11 9 1 214 671 81 75 In % des Umsatzes 18,3 16,3 17,1 9,4 Operatives Kernergebnis 571 658 -13 -15 1 536 1 806 -15 -18 In % des Umsatzes 23,8 27,2 21,6 25,4 Corporate 3. Quartal

2021 3. Quartal

2020 Veränderung

in % 9 Monate 2021 9 Monate 2020 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Operatives Ergebnis -8 19 n.a. n.a. -307 51 n.a. n.a. Operatives Kernergebnis -121 -114 -6 -7 -386 -324 -19 -17 n.a. = nicht aussagekräftig



Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts verfügbar.

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/02dda0a9-9347-4427-9a5e-6a1f527e8334/ (https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/02dda0a9-9347-4427-9a5e-6a1f527e8334/)

Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit grossem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global fast 800 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 108 000 Menschen aus 140 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://www.novartis.com (https://www.novartis.com).

Wichtige Termine

2. Dezember 2021 Kapitalmarkttag (mit einem Fokus auf F&E) 2. Februar 2022 Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2021 4. März 2022 Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre





