Die Analysten der Warburg Research haben die Bewertung für die Aktien von Adidas vor Zahlen für das dritte Quartal auf "HALTEN" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Engpässe in den Lieferketten des Sportwarenkonzerns und eine Schwäche des wichtigen chinesischen Marktes belasteten Adidas im zweiten Halbjahr 2021, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Das obere Ende des Jahresziele des Konzerns dürfte daher außer Reichweite liegen. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

