Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dass die Inflation in den USA doch hartnäckiger ist als gedacht, hat überrascht, so die Deutsche Börse AG.Im Januar seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 3 Prozent gestiegen, wie am Mittwoch bekannt geworden sei. Das sei der höchste Stand seit einem halben Jahr. Auch die Kerninflation - also ohne Lebensmittel- und Energiepreise - sei mit 3,3 Prozent höher ausgefallen als erwartet. "Das Inflationsziel von 2 Prozent bleibt außer Reichweite", habe Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba kommentiert. "Daher dürfte die US-Notenbank darin bestärkt werden, bezüglich Zinssenkungen eine vorsichtige und zurückhaltende Strategie zu fahren." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...