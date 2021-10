Kapitalmarktstratege Tilmann Galler zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die vom 1. bis 12. November 2021 in Glasgow stattfinden wird FRAGE 1: WAS IST COP26? Die COP 26 in Glasgow ist die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (UN), die als jährliche Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties, kurz COP) die UN-Klimarahmenkonvention festlegt. Ein Ergebnis des aktuellen Klimagipfels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...