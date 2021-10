Mitten in den schwierigen Zeiten für seine Werbesparte positioniert Facebook sein Zukunftsgeschäft mit virtuellen Realitäten neu. Noch im laufenden Jahr erhalte das Facebook Reality Labs (FRL) genannte Segment ein separates Standbein neben den Apps Facebook, Instagram, Messenger und Whatsapp, kündigte der US-Konzern am Montag nach Börsenschluss an.

Den vollständigen Artikel lesen ...