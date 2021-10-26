Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 26.10.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 675 internationalen Medien
Neue Kursparty? Innovation inmitten des Rollouts: Spekulation auf ganz starke Zahlen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JQRX ISIN: AU0000016875 Ticker-Symbol: 2AH 
Frankfurt
26.10.21
08:09 Uhr
1,470 Euro
+0,020
+1,38 %
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
VIVA ENERGY GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VIVA ENERGY GROUP LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
VIVA ENERGY GROUP
VIVA ENERGY GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
VIVA ENERGY GROUP LIMITED1,470+1,38 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.