Wichtige Punkte Ein FDA-Gremium empfahl den J&J Impfstoff-Booster ohne Einschränkungen für mRNA-Impfstoffe. J&J dürfte mit den Auffrischungsimpfstoffen kurzfristig mehr gewinnen als Moderna oder Pfizer. Längerfristig werden die mRNA-Impfstoffe wahrscheinlich erfolgreicher sein als der Impfstoff von J&J. Es sieht so aus, als würden drei COVID-19-Booster zugelassen werden. Ein beratendes Komitee der US Food and Drug Administration (FDA) stimmte letzte Woche einstimmig für die Zulassung von Auffrischungsimpfstoffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...