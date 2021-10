Pressemitteilung der Veganz Group AG:

Veganz Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf EUR 85,00 bis EUR 110,00 je Aktie fest

- Gesamtvolumen des Börsengangs voraussichtlich zwischen EUR 46,5 Mio. und EUR 60,2 Mio., abhängig von der endgültigen Anzahl der platzierten Aktien und dem erzielten Emissionspreis

- Bruttoemissionserlös zwischen EUR 33,0 Mio. und EUR 42,8 Mio. für Veganz erwartet

- Bruttoemissionserlös soll primär für den Aufbau des neuen Produktionsstandortes in der Nähe von Berlin und Investitionen in das weitere organische und anorganische Wachstum, z.B. für Forschung und Entwicklung, Ausbau des Außendienstes, Marketing und die weitere Expansion in ausgewählte europäische Länder verwendet werden

- Angebot besteht aus 388.733 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 87.024 bestehenden Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre sowie 71.363 bestehenden Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung

- Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 27. Oktober 2021 und endet voraussichtlich am 3. November 2021; erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) am oder um den 10. November 2021 erwartet

- Angebot unter Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und dessen anschließender Veröffentlichung, die im Laufe des heutigen Tages erwartet wird

Die Veganz Group AG ("Gesellschaft" und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "Veganz"), das Berliner Unternehmen für

