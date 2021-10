DJ XOLARIS Gruppe und BFV Invest GmbH starten mit neuem Dachfonds für Venture-Capital-Investitionen

Vaduz (pts002/26.10.2021/08:15) - Die ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, ein Unternehmen der XOLARIS Gruppe, hat für den neuen Publikums-AIF ihres Kunden BFV Invest GmbH die Vertriebszulassung erhalten. Der als Dachfonds konzipierte BVF Early Invest GmbH & Co. 3 geschlossene InvKG investiert in Venture Capital Fonds von Earlybird Venture Capital, einem europaweit führenden Emittenten. Der Publikums-AIF kann von Anlegern ab einer Mindestbeteiligungssumme von 15.000 Euro zuzüglich Agio von bis zu fünf Prozent gezeichnet werden.

Über BVF Invest GmbH Die BVF Early Invest GmbH begleitet seit vielen Jahren geschäftsführend vier Fondsgesellschaften bei ihren Venture Capital Investments bei EARLYBIRD. Mit diesen Fonds konnten sich seinerzeit zum ersten Mal private Anleger ab EUR 15.000 an einem EARLYBIRD Fonds beteiligen. Durch den sehr positiven Verlauf dieser Fonds und die hohe Nachfrage nach einem diversifizierten Dachfonds im Bereich Venture Capital entstand die BVF Early Invest GmbH & Co. 3 geschlossene InvKG. Wie ihre Vorgänger bietet sie Privatanlegern wieder den Zugang zu Venture Capital Investitionen, welche in der Regel nur großen professionellen Anlegern vorbehalten sind. Die Besonderheit dieses Publikums-AIF ist eine sehr hohe Investitionsquote von über 90 % und eine anfängliche Liquidität von fast 8 %. Aus Erfahrung liegt der Fokus ganz bewusst erneut ausschließlich bei Zielfonds von EARLYBIRD, einem der erfolgreichen Venture Capital Investoren Europas.

XOLARIS Gruppe Die in 2010 gegründete XOLARIS Gruppe ist der erste rechtlich unabhängige Full Service-Dienstleister für Initiatoren von Sachwertbeteiligungen in Europa und Asien. Zur Unternehmens-gruppe zählen zwei AIFMs mit Sitz in Liechtenstein und München, welche die Anlageklassen Private Equity, Immobilien, Schiffe und Erneuerbare Energien abdecken und alle regulatorischen Aufgaben sowie die AIFMD-konforme Verwaltung Alternativer Investmentvermögen übernehmen. Über Niederlassungen in Frankreich, Hongkong und Singapur werden auch internationale Investmentstrukturen in Anlehnung an europäische Kapitalmarktstandards angeboten. Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb, über die Fondsbuchhaltung, bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments. Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in Ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.

Stand aller Informationen: 29. September 2021

