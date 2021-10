Mit frischen Rekordhochs an der Wall Street im Rücken und (vermutlich) starken Q3-Zahlen weiterer US-Tech-Konzerne vor der Brust, steigt der DAX am Dienstag im frühen Handel zunächst kräftig in die Höhe. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 15.670 Zählern 0,8 Prozent fester.In Asien tendieren die Börsen hingegen uneinheitlich und während der Nikkei um rund 2 Prozent zulegen kann, verliert der Hang Seng in Hongkong etwas an Wert. In China belasten Steuerpläne für den Immobiliensektor die Stimmung.Alle ...

