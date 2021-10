Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, bringt den Aqara Hub E1 auf den Markt, einen auf Zigbee 3.0 basierenden Smart Home Hub mit USB-Anschluss. Hub E1 ist der bislang kleinste Hub von Aqara und dient als Steuerzentrale für ein breites Spektrum an älteren und aktuellem Zubehör von Aqara; dabei ist ein Anschluss von bis zu 128 Endgeräten möglich*. Der neue Hub ist in den Markenshops von Aqara auf Amazon in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Frankreich erhältlich. Überdies wird er in den nächsten Wochen bei autorisierten Händlern von Aqara in Nordamerika, Europa und Asien verfügbar sein**.

Der Aqara Hub E1 wartet mit einem kompakten Design und einer hohen Installationsflexibilität auf. Bei einer Größe von 4,25" X 1,18" X 0,3" und einem Gewicht von nur 58 Gramm ist der neue Hub nicht viel größer als ein durchschnittlicher USB-Stick. Der neue Hub besitzt einen normalen USB-A-Anschluss, sodass die Stromversorgung über fast alle Geräte mit USB-Verbindung wie etwa Steckdosen, Steckdosenleisten, PCs, Powerbanks und sogar WLAN-Router erfolgen kann. In Kombination mit dem auf 210 Grad einstellbaren Achswinkel kann der E1 Hub flexibel platziert werden.

Der E1 Hub ist überdies rundum kompatibel und die angeschlossenen Aqara-Endgeräte lassen sich in die meisten beliebten Ökosysteme und Sprachassistenten wie etwa HomeKit, Alexa, Google Home, IFTTT, Alice und Marusya einbinden. Überdies kann der Hub E1 als WLAN-Repeater für 2,4 GHz*** eingesetzt werden, um das Erlebnis für die Benutzer mit einem optimierten WLAN-Netzwerk zu verbessern.

Der E1 Hub unterstützt alle 4 nativen HomeKit-Alarmmodi. Nach der Konfiguration erhalten Nutzer Benachrichtigungen per Mobiltelefon, wenn ein Risiko für die Sicherheit daheim wie etwa unerwartete menschliche Bewegungen oder ein unerwartetes Öffnen von Türen bzw. Fenstern erkannt wird. Setzen Benutzer verschiedene Hubs von Aqara im selben Netzwerk ein, werden in solchen Fällen auch die Alarme der anderen Aqara Hubs ausgelöst.

Anlässlich der Markteinführung bietet Aqara jetzt einen Rabatt von 10 für den neuen Hub E1 in seinen Markenshops auf Amazon an. Der Promo Code in den USA und Kanada lautet USCAE1E1 und im Vereinigten Königreich und in Frankreich lautet er HUBE1EUUK. Das Angebot ist bis zum 28. Oktober 2021 gültig.

Weitere Informationen über den E1 Hub finden Sie auf unserer Website.

* Für den Anschluss von bis zu 128 Geräten werden auf Zigbee basierende Router/Repeater wie Smart Wall Switch (mit Neutralleiter) und Smart Plug benötigt.

** Die Produktverfügbarkeit kann bei den verschiedenen Einzelhandelskanälen unterschiedlich sein und ständig aktualisiert werden. Es wird empfohlen, sich bei dem/den regionalen Händler(n) über die aktuelle Verfügbarkeit zu informieren.

*** Die WLAN-Repeater-Funktion unterstützt bis zu 2 WLAN-Geräte.

