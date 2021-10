Der Anlagenbauer Worley hat vom Energiekonzern Shell den Auftrag zum Bau einer Produktionsanlage für nachhaltigen Flugtreibstoff und Diesel erhalten. Das Großprojekt entsteht am Shell-Raffineriestandort Maasvlakte in Rotterdam. Die Anlage wird voraussichtlich eine der größten ihrer Art in Europa sein und jährlich 820.000 Tonnen nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) und erneuerbaren Diesel produzieren. Diese Kraftstoffe sollen dazu beitragen, die wachsende Nachfrage des Verkehrssektors zu decken, einschließlich ...

