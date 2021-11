Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PCC SE und die PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) erreichen mit ihrem gemeinsamen Projekt zum Bau einer Produktionsanlage für Alkoxylate (englisch: Oxyalkylates) in Malaysia einen neuen Meilenstein, so die PCC SE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...