Wie Medizinprodukte aus Hochleistungskunststoffen wie PEEK schneller gemäß MDR gefertigt und am Markt eingeführt werden können, zeigt Kumovis, München, auf der Formnext vom 16. bis 19. November in Frankfurt. Am Stand wird der FLM-3D-Drucker Kumovis R1 live erlebbar sein. Dieses Jahr druckt das Unternehmen für das Messepublikum Implantate vor Ort, von deren Qualität sich Besucherinnen und Besucher des Standes individuell überzeugen können. Außerdem erfahren sie alles über den neuen End-to-End-Workflow ...

