Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Anycubic, eine führende, weltweit anerkannte Marke für 3D-Drucker, hat ihre neuesten Innovationen und 3D-Drucklösungen auf der Formnext 2021 (Stand: 12.1, F131) vorgestellt, der führenden Branchenplattform für additive Fertigung und industriellen 3D-Druck, die vom 16. bis 19. November in Frankfurt stattfindet.Die Highlights der Ausstellung sind der Anycubic Photon Mono X 6K und Anycubic Photon Mono 4K. Diese beiden 3D-Drucker stammen aus der kürzlich veröffentlichten Photon Mono-Serie von Anycubic. Der Photon Mono X 6K, eine verbesserte Version des Mono X, ist dank seiner extremen Größe, seiner hohen Präzision und seiner superschnellen Druckgeschwindigkeit das erste 9-Zoll-6K-Desktop-Modell. Dieser Drucker ist eine außerordentlich solide Wahl für alle, die das ultimative hochwertige 3D-Druckerlebnis suchen. Der Mono 4K ist ein vergleichsweise günstiges Einsteigermodell auf dem Markt der Harz-3D-Drucker. Im Vergleich zur ersten Generation des Anycubic Photon stellt er eine deutliche Verbesserung der Druckfläche, der Größe des Belichtungsrasters und der Druckpräzision dar. All diese Upgrades basieren auf den Anforderungen, die Kunden an einen 3D-Drucker stellen.Der Anycubic Photon Ultra ist das diesjährige Crowdfunding-Produkt von Anycubic und erfreut sich bei den Kunden großer Beliebtheit, wie der große Spendenerfolg mit 18 Millionen HK$ in nur einem Monat zeigt. Das Hauptmerkmal dieses Druckers ist die Umstellung von LCD- auf DLP-Technologie (Digital Light Processing), die eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt, darunter geringer bis gar kein Wartungsaufwand, extrem hochauflösende Drucke und ein deutlich geringerer Stromverbrauch.Außerdem ist Vyper die erste vollständig selbstnivellierende Fused Deposition Modeling (FDM)-Maschine von Anycubic. Dieser Drucker wird von vielen Nutzern und Medien als einfach zu bedienendes Gerät bezeichnet. Dank der schnellen und zuverlässigen automatischen Nivellierungsfunktion und der hochpräzisen Technologie können die Benutzer gute Drucke erzielen, ohne dass nach der ersten Einrichtung weitere Einstellungen erforderlich sind.Diese 3D-Drucklösungen finden bei den Kunden breite Akzeptanz und werden u. a. in den Bereichen Bildung, Industriedesign, Schmuckherstellung, medizinische Versorgung, Animation und Werkstattausrüstungen eingesetzt. Die Technologie verkürzt die Produktionszeit erheblich und spart Kosten für die aufwändige Modellierung in der Fertigung. Auf der Formnext, dem internationalen Treffpunkt für die nächste Generation intelligenter industrieller Produktion, diskutiert Anycubic über die Vorteile des 3D-Drucks, darüber, wie die 3D-Drucktechnologie traditionelle Fertigungsprozesse verbessern kann, sowie über technologische Innovationen und revolutionäre Produktionsmethoden der 3D-Druckindustrie. Anycubic wird auch in Zukunft weitere praktische und hochmoderne 3D-Drucker auf den Markt bringen, die dieser Technologie den Weg in noch mehr Branchen ebnen werden."Anycubic hat sich seit der Gründung kontinuierlich der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Handel von 3D-Druckern gewidmet. Unsere LCD/DLP/FDM-Drucker bieten zahlreiche additive Fertigungslösungen für verschiedene Branchen. Mit der Teilnahme an dieser Messe nutzt Anycubic die großartige Gelegenheit, sich mit Fachleuten aus der Branche auszutauschen, innovative Einblicke in die Branche zu gewinnen und die Stimmen unserer Kunden zu hören. Wir hoffen, dass wir durch unsere laufenden Bemühungen einen weiteren Beitrag zum Wachstum der Branche leisten können", so James Ouyang, Vizepräsident von Anycubic.Informationen zu AnycubicAnycubic ist ein führendes Unternehmen in der 3D-Druckbranche, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat und viele erschwingliche, leistungsstarke und intelligente Drucker für verschiedene Kunden, Verbraucher, Hobbyisten, Schulen und Produktdesigner anbietet. Seit unserer Gründung im Jahr 2015 setzen wir uns dafür ein, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, damit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Kreativität in die Realität umsetzen können.