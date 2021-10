Rückblick: Der DAX konnte am Vortag etwas weiter ansteigen und bei 15'599 Punkten mit einem Aufschlag von 0.36% aus dem Handel gehen. Damit befindet sich der Index den siebten Handelstag in der Folge in einer Seitwärtsphase und lauert knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...