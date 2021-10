Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec hat am heutigen Dienstagmorgen vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht. Die Aktie zeigt sich zunächst kaum verändert.Evotec ist in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gewachsen. Vorläufigen Berechnungen zufolge kommen die Hamburger nach drei Quartalen auf einen Umsatz aus Verträgen mit Kunden von 425 bis 435 Millionen Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Evotec 360,4 Millionen Euro ausgewiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...