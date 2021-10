Den Solarauto-Pionier Sono Motors aus München zieht es nach Übersee. Wie kürzlich vom Unternehmen bekanntgegeben, wurde das Registrierungsformular "Form F-1" für den geplanten Börsengang an der Nasdaq bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Sono Motors ist ein Hersteller von Solarautos. Derzeit befindet sich das 230-Mitarbeiter-Startup in der Kommerzialisierung des Modells Sion. Ein Auto, das per Solarstrom lädt Sono Motors ist bekannt für sein Solarauto: ...

