Müsli ist nicht gleich Müsli. Vielfältige und ausbalancierte Zutaten, hohe Qualität und eine ansprechende Präsentation machen aus irgendeinem Müsli ein herausragendes Müsli. Ähnlich ist es mit der Vermögensanlage: Die Mischung macht's!



Nach dem Erfolg der Müsli-Kongresse in Webinarform lädt die Fondsboutique Wallrich Asset Management AG nach fast 2 Jahren Pause wieder dazu ein, sich in persönlicher Atmosphäre neue Investment- und Vertriebsanregungen zu holen.



Der Austausch unter Experten wird auf den Müsli-Kongressen seit 2018 sehr geschätzt. Abseits der großen Investmentveranstaltungen ermöglicht die auf 20 Teilnehmer beschränkte Frühstücksveranstaltung intensive Gesprächen auf Augenhöhe und bietet eine tolle Gelegenheit, sich wieder persönlich zu sehen. Doch das eigentliche Asset der Veranstaltung sind die vier handverlesenen, innovativen Fondskonzepte, die von Wallrich Asset Management AG, Shareholder Value Management AG, pfp Advisory GmbH und Medical Strategy GmbH vorgestellt werden.



In diesem Herbst plant Wallrich Asset Management AG insgesamt fünf Veranstaltungen:



28.10.2021 Düsseldorf // Hilton Hotel Düsseldorf

17.11.2021 Hamburg // Hyperion Hotel Hamburg

18.11.2021 Berlin // Adina Apartment Hotel Berlin Mitte

24.11.2021 Stuttgart // Park Inn by Radisson Stuttgart

25.11.2021 München // Courtyard by Marriott Munich City Center



Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater sind herzlich eingeladen, sich einen Plätze zu sichern!



Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen und die Anmeldung: Müsli-Kongress 2021 - präsentiert von der Wallrich Asset Management AG (muesli-kongress.de)



