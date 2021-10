Köln (ots) -"Die Höhle der Löwen" sicherte sich auch mit der letzten Folge der Herbst-Staffel am gestrigen Montag mit starken 17,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erneut die Marktführerschaft. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte DHDL 13,0 Prozent Marktanteil - auch in dieser Zielgruppe war die Gründer-Show Marktführer. Im Schnitt schalteten 2,35 Mio. Menschen ab 3 Jahren ein.Über die gesamte Herbst-Staffel erzielte "Die Höhle der Löwen" sehr gute Quoten: Im Durchschnitt erreichten die acht neuen Folgen 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und sogar 17,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Durchschnittlich 2,28 Mio. Menschen ab 3 Jahren schalteten die 10. Staffel der Gründer-Show ein. Mit insgesamt sieben von acht Folgen sicherte sich "Die Höhle der Löwen" die Marktführerschaft in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Der Tagesmarktanteil von VOX lag insgesamt bei sehr starken 8,1 Prozent (14-59); mit 10,5 Prozent holte sich VOX bei den 14- bis 49-Jährigen sogar den Tagessieg!Die nächste Staffel "Die Höhle der Löwen" zeigt VOX im Frühjahr 2022.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 26.10.2021Pressekontakt:RTL Deutschland GmbHKatrin Bechtoldt Telefon: 0221-456 74404Magnus Enzmann Telefon: 0221-456 74407Fotowünsche: Marie-Theres Gühmann Telefon: 0221-456 74270Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5055937