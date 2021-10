Unterföhring (ots) -"Die Herzblut-Aufgabe" erobert immer mehr Zuschauer-Herzen: Mit 10,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) steigen die Quoten der SAT.1-Reportage-Reihe deutlich (Vorwoche: 9,9 % MA). Insgesamt faszinierten die "Promis in der Pflege" starke 4,91 Millionen (Nettoreichweite Z. ab 3 J.). Sie sahen, wie Wayne Carpendale auf der Unfallchirurgie, Faisal Kawusi auf der Geriatrie, Jorge González auf der Pädiatrie, Jenny Elvers auf der Frühchen-Station und Patrick Lindner auf der HNO den Pflege-Alltag und ihre erste Nachtschicht auf Station mit ihren Pflege-Kolleg:innen meistern.Der Tagesmarktanteil von SAT.1 lag am Montag bei starken 9,7 Prozent (Z. 14-49 J.).In der kommenden Woche stößt Lilly Becker zum prominenten Praktikant:innen-Team dazu.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 26.10.2021 (vorläufig gewichtet)Die dritte Folge von "Die Herzblut-Aufgabe" läuft am kommenden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.HerzblutAufgabePressekontakt:Sandra ScholzCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 175 / 1815164email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Klemaphone: +49 160 4798508email: carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5055970