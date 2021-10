Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Analyselösungen für Kommunikationsdienstanbieter, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Japans neuestem Mobilfunkanbieter, Rakuten Mobile, Inc., seine erstklassige Active Intelligence-Plattform für bereitstellen wird. Die weitreichende Active Intelligence-Plattform von Mobileum umfasst Telekommunikationslösungen für Netzwerksicherheit, Roaming und Kernnetzwerk, Tests und Überwachung, Risikomanagement sowie Kundenbindung und -erfahrung.Rakuten Mobile wird die einheitlichen Dienstleistungen von Mobileum für Revenue Assurance und Betrugsmanagement zusätzlich zu einer Reihe fortschrittlicher Analyselösungen nutzen, um Deep Network und operationelle Analysen mit Echtzeit-Maßnahmen zu verbinden und so das Kundenerlebnis zu verbessern und Kosten zu senken.Rakuten Mobile hat sich nicht nur wegen der Funktionen für Revenue Assurance und Betrugsmanagement für Mobileum entschieden, sondern hat auch Kooperations- und Partnerschaftsvereinbarungen mit Mobileum unterzeichnet. Gemäß der Kooperationsvereinbarung werden die beiden Unternehmen gemeinsam Produkte entwickeln, um einige der wichtigsten Probleme in den Bereichen Sicherheit, Risiko und 5G-Tests für Telekommunikationsbetreiber weltweit zu lösen. Die Lösungen von Mobileum werden Betreibern weltweit auch über Rakuten Symphony als Teil der Rakuten-Kommunikationsplattform zur Verfügung stehen."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Mobileum, um die mobile Erfahrung und das Engagement für unsere Kunden zu bereichern und sicherzustellen, dass unsere Ingenieure Zugang zu Echtzeit-Betriebsinformationen über das landesweite Netzwerk von Rakuten Mobile haben", erklärte Tareq Amin, CEO bei Rakuten Symphony & CTO bei Rakuten Mobile."Unsere Partnerschaft mit Rakuten Mobile unterstreicht den Wert, den die Active Intelligence-Plattform von Mobileum unseren Kunden in Bezug auf Wachstum, Rentabilität und Marktdifferenzierung bietet. Wir freuen uns, mit einem Brancheninnovator wie Rakuten Mobile zusammenzuarbeiten, um innovative, analysebasierte Lösungen bereitzustellen, die es Anbietern digitaler Dienste ermöglichen, zu wachsen und ihre Einnahmen zu schützen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und sich im 5G-Zeitalter digital mit ihren Kunden auszutauschen", so Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum.Informationen zu Mobileum Inc.Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und verfügt über weltweite Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien.Erfahren Sie mehr unter www.mobileum.com und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpgPressekontakt:QUEXOR GROUP INC.Barbara Henris | bhenris@quexor.com | Mobil: 1 (703) 470-9446Medien- und Unternehmenskommunikation - MobileumSandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Mob. +351 939650229Original-Content von: Mobileum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146409/5055963