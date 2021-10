Mannheim/Itzehoe (ots) -Gemeinsam ökologische und soziale Verantwortung übernehmen - hinter dieses Ziel der bessergrün GmbH hat sich die INTER bereits 2019 gestellt und am nachhaltigen Marktplatz beteiligt. Jetzt geht die Versicherungsgruppe mit eigenen Produkten an den Start. Ab sofort können drei Krankenzusatzversicherungen sowie eine Jagdhaftpflichtversicherung mit der Variante bessergrün abgeschlossen werden."Immer mehr Kunden fordern Nachhaltigkeit ein. Nicht nur bei ihrem Konsumverhalten achten die Menschen zunehmend darauf - auch in der Finanzwelt spielen nachhaltige Aspekte eine immer größere Rolle", sagt INTER-Vertriebsvorstand Michael Schillinger. Produktseitig wird die Versicherungsgruppe den nachhaltigen Marktplatz zunächst um die drei Krankenzusatzversicherungen INTER QualiMed Z® Ambulant, Stationär und Zahn sowie eine Jagdhaftpflichtversicherung ergänzen. Die Variante "bessergrün" kann ab sofort über alle Vertriebswege abgeschlossen werden. Für jeden Neuvertrag pflanzt bessergrün einen Baum. Darüber hinaus werden die Beiträge der Kunden in nachhaltige Kapitalanlagen investiert.Die INTER Versicherungsgruppe ist neben den Itzehoer Versicherungen und den NV-Versicherungen ein dritter Anteilseigner. "Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen. Daher wollten wir nicht nur Produktpartner werden, sondern auch aktiv an bessergrün mitarbeiten", betont Michael Schillinger und bessergrün-Geschäftsführer Frederik Waller ergänzt: "Mit der INTER Versicherungsgruppe haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden, der unsere Werte teilt und uns beim Ausbau unseres nachhaltigen Marktplatzes unterstützt."bessergrün GmbHDie bessergrün GmbH ist ein Marktplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen, Versicherungen und komplementäre Dienstleistungen in Deutschland. Die Produktpartner von bessergrün übernehmen mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ökologische und soziale Verantwortung. Alle Partner, die ihre Produkte auf bessergrün präsentieren, müssen strenge Kriterien erfüllen - besonders bei den Kapitalanlagen.INTER VersicherungsgruppeDie INTER Versicherungsgruppe ist ein unabhängiger Versicherungskonzern mit Sitz in Mannheim, der eine umfassende Produktpalette für Privat- und Gewerbekunden anbietet. Bei all ihrem Handeln behält sie nicht nur wirtschaftliche Aspekte im Auge, sondern auch die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen.Pressekontakt:bessergrün GmbHPressestelleInes Grünheck(02203) 500-2225presse@bessergruen.deINTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationTamara Mertesheimer(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/5055981