Berlin (ots) -- 3D-Kreativ-App Soulside bietet sichere Alternative für Social-Media-Nutzer:innen- Gemäß EU-Vorschriften ist die App DSGVO-konform und Daten werden zu Werbezwecken nicht an Dritte weitergeleitet- Soulside versteht sich als verantwortungsbewusstes Technologieunternehmen, das Individualität und Datenschutz der Benutzer:innen priorisiertErneut häuft sich die Kritik an Facebook, nicht zuletzt durch die Vorwürfe der ehemaligen Mitarbeiterin Haugen. Bereits in der Vergangenheit hagelte es Negativschlagzeilen für das soziale Netzwerk aufgrund seines Umgangs mit Nutzer:innendaten sowie potenziell schädlicher Inhalte für die mentale Gesundheit. Anlässlich des Tages der mentalen Gesundheit plädiert Alexander Büchler, Gründer und CEO der weltweit ersten 3D-Social-Media-App Soulside (https://www.soulside.app/), für Alternativen zu den dominierenden sozialen Netzwerken.Soulside als sichere Social-Media-Alternative für Nutzer:innenAlexander Büchler bezieht Stellung: "Soulside ist im Gegensatz zu Tech-Giganten aus dem Silicon Valley gemäß EU-Vorschriften DSGVO-konform und Daten werden zu Werbezwecken nicht an Dritte weitergeleitet. Unser Monetarisierungsprogramm, an dem wir zurzeit arbeiten, sieht ein gänzlich anderes Konzept vor: Darin wird unsere Erfahrung aus dem Aufbau und Betreiben von DefShop, Europas größtem Anbieter für Urban- und Streetfashion, einfließen. Jedoch machen wir für Markenkooperationen keine Kompromisse zum Nachteil unserer Nutzer:innen. Wir sind überzeugt, dass wir europäische Alternativen zu den Netzwerken der Tech-Giganten brauchen - genau das bauen wir mit Soulside auf."Raum für kreative Selbstentfaltung und wertebasierte KommunikationZudem machen wir uns stark für ein Format, das zur mentalen Gesundheit unserer Nutzer:innen beiträgt. Mit Soulside bieten wir den Menschen Raum für kreative Selbstentfaltung sowie Vernetzung mit Gleichgesinnten. Unsere Nutzer:innen gestalten individuelle 3D-Räume, die ihre Innenwelt widerspiegeln und welche sie anschließend in einer tiefergehenden, wertebasierten Kommunikation mit der Community teilen können. Dies geschieht auf künstlerisch-kreativem Wege mit der Unterstützung ausgebildeter Content-Moderator:innen, die die Inhalte monitoren, kritische Posts markieren und den kreativen Ausdruck von User:innen fördern.", kommentiert Alexander Büchler.Weitere Informationen zu Soulside finden Sie hier (https://www.soulside.app/).Über SoulsideSoulside (https://www.soulside.app/) ist die erste 3D-Social-Media-App und hat es sich zum Ziel gesetzt, der Kommunikation und Interaktion von Menschen in kreativen, digitalen Räumen mehr Tiefe zu geben. Im Gegensatz zu traditionellen Social Media-Plattformen setzen die Gründer auf kognitionsfördernde 3D-Effekte und einen Fokus auf Kreativität, um User:innen zur Selbstentfaltung anzuregen. Dafür erstellen die Nutzer:innen individuelle 3D-Räume, die ihre Innenwelt widerspiegeln, und treten mit anderen Benutzer:innen darüber in Kontakt. Content-Moderator:innen unterstützen einzelne User:innen bei ihrer Raumgestaltung und aktivieren die Community zum tiefergehenden, wertebasierten Austausch miteinander. Soulside versteht sich als verantwortungsbewusstes Technologieunternehmen, das Individualität und Datenschutz der Benutzer:innen priorisiert. Es wurde 2019 von Alexander Büchler und Thomas Gross gegründet. Das Unternehmen beschäftigt rund zehn Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Die App ist kostenfrei im App Store (https://apps.apple.com/de/app/soulside/id1488439257) und Playstore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soulside.app&hl=de&gl=de) erhältlich.Pressekontakt:Sophia Müller I sophia.mueller@tonka-pr.com I +49.30.403647.603Miriam Goldman I miriam.goldman@tonka-pr.com I +49.30.403647.623Original-Content von: Soulside, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158498/5055975