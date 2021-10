Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an den Schwung vom späten Vortagesgeschäft an und tendiert im Frühhandel höher. Gestützt wird der Markt laut Händlern von positiven Vorgaben aus den USA und Japan sowie guten Unternehmensergebnissen. Die Anlegerstimmung verbessere sich wieder zusehends und die ...

