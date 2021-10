Nicht zu bremsen: In den ersten neun Monaten 2021 erzielte Mensch und Maschine Software SE (MuM) ein zweistelliges EBIT-Wachstum auf 24,1 Mio. Euro. Ein starkes Schlussquartal soll auch im Gesamtjahr neue Umsatz- und Ertrags-Rekorde bringen. Das Nebenwerte-Magazin sprach mit dem MuM-Verwaltungsratsvorsitzenden Adi Drotleff über das Gewinnen weiterer Marktanteile, Preise von bis zu 30.000 Euro pro Lizenz und ein sehr effektives Kostenmanagement. Eine EBIT-Zielmarge von 20% könnte im Jahr 2027 in Reichweite rücken. Herr Drotleff, können Sie uns in einfachen Worten sagen, welche "Produkte" MuM anbietet? ...

