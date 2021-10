Der Markt für Logistikimmobilien boomt - dank E-Commerce und starkem Wirtschaftsaufschwung. Das gute Umfeld nutzt jetzt Immobilienprofi Rolf Elgeti, um seine Deutsche Industrie REIT an einen Wettbewerber zu verkaufen. CTP will das Unternehmen haben und bietet neben Cash auch eigene Aktien zum Tausch. Die Zielrendite des AKTIONÄR ist damit erfüllt. CTP bietet demnach eine Bargegenleistung in Höhe von 17,12 Euro je DIR-Aktie. Alternativ sollen die DIR-Aktionäre fünf neue Aktien von CTP im Tausch für ...

