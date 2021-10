DGAP-News: Landmark Equity Partners AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Expansion

Glambou geht strategische Partnerschaft mit der KaDeWe Group ein und treibt Expansionsstrategie weiter voran (News mit Zusatzmaterial)



26.10.2021 / 10:06

PRESSEMITTEILUNG Zürich, 26. Oktober 2021 Glambou geht strategische Partnerschaft mit der KaDeWe Group ein und treibt Expansionsstrategie weiter voran



Das rasch wachsende Schmuckunternehmen Glambou baut Partnerschaften mit Premium- und Luxuskaufhäusern weiter aus. Mit der deutschen KaDeWe Group wurde eine neue strategische Partnerschaft eingegangen. Dieser Schritt ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg hin zum europaweit führenden kuratierten Marktplatz für trendigen Schmuck. Die Glambou Gruppe, welche in den letzten Jahren bedeutende Wachstumsschritte realisieren konnte, treibt ihre Expansionsstrategie weiter voran. Dabei setzt das innovative Schweizer Schmuckunternehmen auf langfristige Kollaborationen mit etablierten Akteuren aus dem Premium- und Luxussegment der Retail- und Schmuckbranche. Deshalb wurde eine strategische Partnerschaft mit der deutschen Premium-Kaufhaus-Gruppe KaDeWe Group eingegangen: Im laufenden Jahr konnten bereits zwei Shop-in-Shops in den renommierten Kaufhäusern Alsterhaus Hamburg und KaDeWe Berlin eröffnet werden. Für November 2021 ist die Eröffnung eines Pop-up-Stores im angesehenen Oberpollinger in München geplant. Cornelius Lauritzen sagt: «Die Zusammenarbeit mit etablierten Partnern wie der KaDeWe Group gehört zu unseren wichtigsten strategischen Eckpfeilern und wird auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Die Entwicklungen der letzten Monate sind weitere Meilensteine, zum führenden kuratierten Marktplatz für trendigen Schmuck zu werden.»

Kontakt Glambou:

Glambou Holding AG

Cornelius Lauritzen, CEO

contact@glambou.com

www.glambou.com Medienkontakt:

Dynamics Group

Moritz Stähelin

mst@dynamicsgroup.ch

www.dynamicsgroup.ch



Über Glambou

Glambou Holding AG ist ein wachsendes Unternehmen aus der Schweiz mit Sitz in Zug, das einen

Multi-Marken Online-Marktplatz für Modeschmuck sowie mehrere Shop-in-Shops in Premium-Kaufhäusern betreibt. Glambou AG, eine Tochtergesellschaft der Glambou Holding AG, ist eine kuratierte Plattform für aufstrebende Marken mit hochwertigen und stylischen Produkten mit individuellem Anspruch. Die Glambou Gruppe wird operativ von CEO Cornelius Lauritzen geführt, der Verwaltungsrat besteht aus Bernd Stadlwieser, ehemaliger Group CEO von Thomas Sabo und der MCH, Rolando Benedick, einem der erfahrensten Retailspezialisten der Schweiz, und Andrin Schaerli, Managing Partner des Family Office Lakeshore Group aus Zürich. Zusatzmaterial zur Meldung:



