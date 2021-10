Chance von 136 Prozent p.a. von Ingmar Königshofen - 26.10.2021, 09:00 Uhr Was passiert mit dem DAX in den letzten beiden Monaten des laufenden Jahres? Gibt es eine Jahresendrallye? Oder fällt diese dieses Mal aus? Zumindest in den kommenden Wochen könnte der DAX weniger gut abschneiden. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Der November und der Dezember gehören laut statistischen Erhebungen zu den besseren Monaten eines Börsenjahres. Auch in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...