Die USA sind für TUI ein wichtiges Fernreise-Ziel. Mehr als 18 Monate konnten Europäer, bis auf wenige Ausnahmen, coronabedingt nicht in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten einreisen. In einigen Tagen werden die rigorosen Einreisesperren aufgehoben. Die Vereinigten Staaten legen nun die formale Details vor.Konkret: Ab dem 8. November können Ausländer wieder in die USA einreisen, wenn sie mit international anerkannten Präparaten vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Dies gilt derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...