Die internationale Expansion des sozialen Netzwerks erreicht Deutschland. Von Berlin aus soll ein Team den hiesigen Markt bearbeiten. Darin sieht die Plattform eine Chance, stärker zu wachsen. Das US-Unternehmen mit Sitz in San Francisco hat seine erste Niederlassung in einem nicht-englischsprachigen Land eröffnet. Es erklärt im eigenen Blog: "Der deutsche Werbemarkt ist für unsere globale Vertriebsstrategie von großer Bedeutung und ein wichtiger Teil unseres internationalen Wachstumsplans." Zuvor eröffnete Reddit Außenstellen in Australien und Kanada. Reddit Deutschland: Fünftgrößte ...

