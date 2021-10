Köln (ots) -Belästigung in der Öffentlichkeit - fast jeder kennt sie, fast jeder kam schon einmal in eine unangenehme Situation. Und genau hier greift die Initiative von L'Oréal Paris StandUp mit dem Ziel bis Ende 2021 weltweit eine Million Teilnehmer:innen für das Trainingsprogramm präventiv zu schulen, um Belästigung in der Öffentlichkeit zu bekämpfen.Ein perfekter Fit für die Themenwoche VOXforWomen, die am 1. November startet, und bei dieser VOX inspirieren und Impulse setzen möchte: für die Stärkung von Frauen in den Bereichen Bildung und Gesundheit, Arbeitswelt, Politik und Sexualität. Dafür rückt der Kölner Sender eine Woche lang Frauen in unterschiedlichen Formaten von Information über Unterhaltung bis zu Reality noch mehr in den Mittelpunkt.L'Oréal Paris begleitet die Woche als starker Partner mit einem Cut In und drei Content Split-Motiven, die thematisch hervorragend in die Woche passen und inhaltlich immer auf StandUp verweisen und dazu einladen, das StandUp-Programm zu absolvieren. Dazu werden die verschiedenen Motive der StandUp-Kampagne perfekt an den Look & Feel der VOX-Themenwoche angepasst.Neben einer bedrückenden (alltäglichen) Situation im Bus, werden Belästigungen auf offener Straße und im Fitnessstudio in den Mittelpunkt der Kampagne gerückt. Als Umfelder dienen neben dem Primetime-Highlight "VOXforWomen - Das Event" (1. November, 20.15 Uhr) mit Mitinitiatorin Natalia Wörner und moderiert von Laura Wontorra auch Formate wie "Weil du ein Wunder bist", "Princess Charming", "Die Superzwillinge", "VOXStimme", "Grill den Henssler", "Mein Kind - Dein Kind", "Shopping Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen"."Nahbar, authentisch und am Puls der Zeit - das Engagement von L'Oréal Paris ist großartig und fügt sich hervorragend in die Themenwoche von VOX ein", erklärt Frank Vogel, CSMO Ad Alliance. "Es zeigt auch einmal mehr, dass einfühlsames Storytelling ein wichtiger Faktor in der Zielgruppen-Ansprache ist. Wir freuen uns sehr, dass uns L'Oréal erneut das Vertrauen geschenkt hat, auch ein solch emotionales Thema aufbereiten zu dürfen."Meltem Soley, Senior Brand Communication Manager L'Oréal Paris: "Als wir von der Themenwoche gehört haben, waren wir sofort begeistert. Die Botschaft von StandUp passt perfekt zur Zielgruppe und erreicht genau die Menschen, die wir erreichen möchten. Ein großes Dankeschön geht an die Ad Alliance, die mit großer Erfahrung und Leidenschaft dafür gesorgt hat, dass unsere Initiative die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommt."Die Initiative StandUp wurde von L'Oréal Paris gemeinsam mit der Non-Profit-Organisation Hollaback! ins Leben gerufen. Für die Kampagnen-Videos ist die Agentur iBeauty verantwortlich.Alle Details zur VOXforWomen-Woche bei VOX und weitere Informationen zu den Formaten finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/meldung/VOXforWomen/).Alle Informationen zur StandUp-Initiative gegen Belästigung in der Öffentlichkeit und zum kostenlosen Training, zu dem sich jeder anmelden kann, finden Sie hier (https://www.standup-international.com/de/de/).Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@rtl.de - Tel. 0221 456-74202Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5056174