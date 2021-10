DAX und Co befinden sich wieder im Aufwind. Der heimische Leitindex nimmt dabei Kurs auf die vor allem psychologisch wichtige 16.000-Punkte-Marke. Auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps besonders im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Die Aktie von GFT Technologies kennt kein Halten mehr. Nach der dritten Prognoseerhöhung im laufenden Jahr steht seit Anfang Januar eine Performance von über 200 Prozent zu Buche. Wohin geht die ...

