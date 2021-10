Berlin (ots) -Campus Berufsbildung e.V. weitet das bestehende Angebot für ein Auslandspraktikum mit Erasmus+ aus. Ab sofort stehen den Auszubildenden in der Erziehung und im pflegerischen Bereich mehr Länder zur Auswahl. Nach den sehr guten Erfahrungen von Campus Berlin mit dem Austauschprogramm im Rahmen der Praktika wurde das Angebot bereits im letzten Jahr auf die Schülerinnen und Schüler des beruflichen Gymnasiums von Campus Berlin ausgeweitet.Seit 2014 fördert die Fachschule für Sozialpädagogik des Campus Berlin durch ihre Teilnahme am Erasmus+ Programm den europäischen Gedanken."Ein Schwerpunkt unserer Schule ist die Vermittlung von interkultureller Kompetenz. Dabei wollen wir mehr bieten als nur die Möglichkeit, eine Sprache zu erlernen.", so Gerlinde Lübbers, Schulleiterin am Standort Südkreuz. "Erasmus+ ermöglicht den Praktikanten, vor Ort und sehr direkt internationale Erfahrungen zu sammeln und Kompetenzen zu erwerben. Davon profitieren die Teilnehmer ihr Leben lang".Erasmus+ richtet sich an alle Jugendlichen, die während ihrer Ausbildung oder ihres Besuchs eines beruflichen Gymnasiums Erfahrungen im Ausland sammeln möchten.Ein Auslandspraktikum fördert neben der Sprachkompetenz die interkulturelle Verständigung über nationale Grenzen hinweg und gibt darüber hinaus Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Gelegenheit, an ihre Wurzeln anzuknüpfen oder Brücken zu neuen Ländern zu schlagen.Über Campus Berufsbildung e. V.Gegründet im Jahre 2000 durch Rudi Kirchner und Detlev Hoffmeister, hat sich der Campus Berufsbildung e.V. zu einem innovativen Träger schulischer Bildung und medizinischer und kaufmännischer Aus- und Weiterbildungen mit drei Standorten in Berlin entwickelt. Insgesamt lernen hier mehr als 1400 Schüler/-innen und Auszubildende täglich und werden dabei von über 130 Mitarbeiter/-innen unterstützt.Pressekontakt:Tanja RembiakTel.: 030 755 121 00 33Mail: presse@campus-berlin.deCampus Berufsbildung e. V.Friedrichstraße 23110969 BerlinOriginal-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106011/5056181