DJ Faurecia verzeichnet Umsatzrückgang - Hella-Übernahme im Plan

FRANKFURT (Dow Jones)--Faurecia hat im dritten Quartal angesichts der Halbleiter-Krise in der Autobranche einen Umsatzrückgang verzeichnet. Die Erlöse sackten in den drei Monaten um ein Zehntel auf 3,4 Milliarden Euro ab, wie der französische Autozulieferer mitteilte. "Die Marktbedingungen blieben auch im vergangenen Quartal schwierig", wird Faurecia-CEO Patrick Koller in der Mitteilung zitiert. Vor allem die Lieferprobleme bei Chips hätten belastet.

Die zuletzt bereits gesenkte Prognose für 2021 bekräftigte das Unternehmen. So soll der Umsatz 15,5 Milliarden Euro und die operative Marge einen Wert zwischen 6,0 bis 6,2 Prozent erreichen. Vergangenes Jahr hatte die Faurecia SA bei Umsätzen von 14,5 Milliarden Euro eine Rendite von 2,9 Prozent eingefahren. Im ersten Halbjahr hatten allerdings die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Autobranche massiv belastet. Bei der Übernahme der deutschen Hella sieht sich der Pariser Konzern im Plan. Der Abschluss des Deals werde für Anfang 2022 erwartet.

October 26, 2021 04:57 ET (08:57 GMT)

